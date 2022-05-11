Eskişehir'deki festival yasağı: Kentteki muhafazakar dernekler 'ahlaki yozlaşma' gerekçesiyle yasağı destekledi

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Kaynak, DHA

Eskişehir Valiliği, 4 gün sürmesi planlanan bir müzik festivalinin hemen öncesinde ildeki toplu etkinlikleri yasaklama kararı aldı.

Yasağın gerekçesi olarak da, "huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi" gösterildi.

Festivalin, açıklanan yasak gerekçelerinden hangisini ihlal ettiği Valilik tarafından netleştirilmedi.

Ancak geniş bir kesim, yasağın hayat tarzına müdahale olduğu görüşünü dile getiriyor.

Eskişehir'de ildeki muhafazakar sivil toplum kuruluşları ise Salı günü yasağı destekleyen bir açıklama yaptı.

Eskişehir Kardeşlik Platformu adıyla yapılan basın açıklamasında, festivalde "kızlı erkekli yatılı kalındığı, alkol ve uyuşturucu etkisiyle istenmeyen görüntülerin oluştuğu" savunuldu.

Açıklamada, festivalin "çevrede yaşayan ve eğitim öğretim gören çocuklarımıza birçok olumsuz örnek teşkil ettiği" de iddia edildi.

Kardeşlik Platformu açıklamasında yasağın hayat tarzına müdahale olmadığı da savunuldu:

"Müzik, sanat ve eğlence kendi mecrasında kaldığı sürece kimse yadırgamaz kimse de bir şey diyemez.

"Festival adı altında, denetimsiz bir ortamda, gençlerin günlerce alkol ve uyuşturucu maddelerle zehirlenmesinin, kurulan çadırlarda ne olduğu belirsiz ahlaksız ortamların oluşmasının sanattaki kültürdeki ve müzikteki yeri neresidir?

Muhafazakar STK'lardan oluşan platform adına yapılan ortak açıklamada, festival "ahlaki yozlaşma" olarak da tanımladı.

'Vay arkadaş neler ile uğraşır olduk'

12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan festivale 28 sanatçı ve grup katılacaktı.

Sahne alacaklar arasında yer alan Haluk Levent, yasakla ilgili yetkililerle görüşeceğini söyledi ve "Keşke böyle bir durum için yetkililerle görüşmek zorunda kalmasak :(" mesajını paylaştı.

Müzisyen Hayko Cepkin de yasak kararına, "Vay arkadaş neler ile uğraşır olduk hale bak" diyerek tepki gösterdi.

CHP, Memleket Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nden siyasetçiler de yasağa karşı açıklamalar yapıyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yasağı soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

Çakırözer, Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle, "Bu yasaklar Eskişehir'de yurttaşlarımız ile festivali izlemek isteyen binlerce gencin yaşam tarzına müdahale değil midir?" diye sordu.

Festival organizasyonu da yaptıkları bir açıklama ile Valiliği kararı gözden geçirmeye davet etti.