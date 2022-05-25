Ukrayna: Severodonetsk-Bakhmut yolu ateş altında ama insani yardım geçişi sürüyor

Paul Kirby

BBC News

37 dakika önce

Kaynak, Reuters

Ukrayna'nın doğusundaki yönetimin üst düzey bir ismi, Luhansk ile ülkenin geri kalanını birbirine bağlayan ana yolun Rus güçleri tarafından bloke edildiğini öne süren haberleri yalanladı.

Luhansk bölge ordusu komutanı Serhiy Haidai, Severodonetsk ile Bakhmut arasındaki yolun ateş altında olduğunu doğruladı, ancak insani yardımın geçişinin halen mümkün olduğunu söyledi.

Çatışmalar, Rusların bölgedeki önemli hedeflerinden biri olan Severodonetsk'in kıyısına kadar gelmiş durumda.

Rus güçleri Bakhmut'a giden yolu kontrol altına alırsa kentin tamamen kuşatma altında kalacağı belirtiliyor.

Haidai, "Kenti ele geçiremiyorlar, o nedenle de askerlerimizi kentten dışarı çıkmaya zorlayıp burayı yok etmeye karar verdiler," dedi.

Ukraynalı komutan 24 saat bombardıman altında olan Severodonetsk'de Rus güçlerinin havan topu kullanacak kadar yakın mesafeye ulaştıklarını da belirtti.

Haidai, Salı günü kenti hedef alan Rus bombardımanında altı kişinin öldüğünü söyledi.

Eğer Rusya buraya komşu Lysychansk'ı da ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Kaynak, SERHIY HAIDAI/LUHANSK OVA Fotoğraf altı yazısı, Serhiy Haidai Telegram hesabında Bakhmut yolunun hasar gördüğünü ama açık olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı

Bölgeye gönüllü olarak giden ve Severodonetsk'teki sivillerin kenti tahliyesine yardımcı olan Amerikalı doktor Dallas Anthony Casey, Rus güçlerinin mütemadiyen sivil bölgeleri bombaladığını söylüyor.

"İki gün önce kapı kapı dolaşan bir gönüllü kadın vuruldu. Bacağının yarısını kaybetti. Biz ona ulaşıncaya kadar çok kan kaybetmişti. Kalp masajı yapmak zorunda kaldık ama başarılı olamadık," diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasının üzerinden üç ay geçti ve çatışmalar şu anda ağırlıklı olarak Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşanıyor.

Rusya çatışmalarda ağır kayıplar verdi. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez Rusya lideri Vladimir Putin, bir Moskova hastanesinde yaralıları ziyaret ederken görüntülendi.

Ziyaretten yayımlanan kısa bir klipte Putin'in yaralı bir askere "Baban seninle gurur duyacak," dediği duyuluyor.

Kaynak, MIKHAIL METZEL/KREMLIN POOL/SPUTNIK Fotoğraf altı yazısı, Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'daki Mandryk askeri hastanesini ziyaret etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ülkenin doğusundaki koşulları son derece zor olarak nitelendiriyor.

Rusya'nın önde gelen isimleri ise uzun bir mücadeleye hazır olduklarının sinyallerini veriyorlar.

Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya'nın takvimle ilgili bir sorunu olmadığını belirtirken, Savunma Bakanı Sergei Shoigu da saldırının hızının yavaşladığını kabul etti.

Ukrayna lideri Zelensky ise Avrupa ülkelerine Rusya karşısında birlik içinde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da Rus ihracatının "bitirilmesi" çağrısı yaptı.

Rusya ülkenin doğusundaki kent ve kasabaları bombalamayı sürdürürken şafak saatlerinde güneydeki Zaporizhzhia kentine de bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda bir kişi öldü, 60'tan fazla ev ve bir alışveriş merkezi zarar gördü.

Rusya'nın uzun vadeli planlarının Ukrayna'nın doğusunun yanısıra güneyine de uzandığının bir kanıtı olarak, Putin Rusların güneyde işgal ettiği bölgelerdeki kişilerin Rus vatandaşlığı almalarını kolaylaştıracak bir kararname imzaladı.