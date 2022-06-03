Almanya'da tren kazası: En az üç ölü, 60 yaralı

29 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Münih istikametine giden trenin üç vagonu Garmisch-Partenkirchen yakınlarında raydan çıktı.

Almanya'nın güneydoğusundaki Bavyera eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az üç kişi öldü, yaklaşık 60 kişi de yaralandı.

Çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu Münih istikametine giden trenin üç vagonu Garmisch-Partenkirchen yakınlarında raydan çıktı.

Alman emniyetinden yapılan açıklamada kazaya neyin yol açtığının bilinmediği belirtildi.

"Yolcular vagonlardaki pencerelerden dışarı çıkarıldı," denilen açıklamada yaralılardan 16'sının durumlarının ağır olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına altı helikopterin de eşlik ettiği açıklandı.

Kaza nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının trafiğe kapandığı kaydedildi.

Almanya'da 1998 yılında meydana gelen ülkenin en ölümcül tren kazasında 101 kişi hayatını kaybetmişti.