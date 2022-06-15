Hollanda'da konut sorununa 'çöpçatanlı çözüm'

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

36 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda'da kiralık konut sorunu giderek büyürken, Lahey kentindeki bir konut kooperatifi, yalnız yaşayan bekar kiracıları birbirleriyle tanıştırıp, aynı evi paylaşmalarını sağlamak amacıyla "çöpçatanlık" girişiminde bulundu.

Staedion adlı konut kooperatifi, yalnız yaşayan kiracıları birbirleriyle tanıştırmak için bir "hızlı buluşma" (speed dating) etkinliği düzenledi.

Hollanda'nın birçok kentinde olduğu gibi, hükümet merkezi Lahey'de de konut sıkıntısı ciddi boyutlarda. Kentte, sosyal konutları kiralayabilmek için bekleme süresi 7 yıla kadar uzuyor.

Hollanda genelinde, yeni inşaat sayısının, konut ihtiyacının altında gerçekleşmesi nedeniyle, sorun büyüyor.

Sosyal konutların çoğu aileler için inşa edilse de, giderek daha fazla sayıda bekar insan, 3 - 4 odalı evlerde yalnız yaşıyor. Hollanda İstatistik Kurumu'nun tahminlerine göre, ülkede 2047 yılına kadar nerdeyse her 4 yetişkinden biri bekar kalacak.

Lahey'de 37 bin eve sahip olan en büyük konut kooperatifi Staedion, bu nedenle bekar kiracıları birbirleriyle eşleştirmeye karar verdi. Bekarların, birbirlerine taşınması sonucu boşalacak evler, sıradaki ihtiyaç sahiplerine verilerek, bekleme listelerinin kısaltılması sağlanacak.

Profesyonel çöpçatanlık ajansı tarafından düzenlendi

Açıklandığı zaman "1 Nisan şakası" sanılan çöpçatan etkinliği, geçen hafta sonu Lahey'de gerçekleştirildi. Katılımcıların mahremiyetini korumak amacıyla gazeteci çağrılmayan etkinliğe 60'tan fazla bekar kiracı katıldı.

Konut kuruluşunun Lahey'deki merkezinde yapılan hızlı buluşma, profesyonel bir çöpçatanlık ajansı tarafından düzenlendi. Başvuran bekar katılımcılar arasında önceden potansiyel eşleşmeler yapıldı.

Hızlı buluşma sırasında katılımcılar birbirleriyle sohbet ederek, tanışma fırsatı buldu. Çöpçatanlık ajansından Linda ve Corrien, "Çok fazla yakınlaşma oldu. Bu yüzden kesinlikle çok sayıda güzel aşk ilişkisi veya arkadaşlık başlayacağını umuyoruz" dedi.

Staedion sözcüsü de çok güzel bir etkinlik olduğunu, bundan sonrasını bekleyip göreceklerini belirterek, çöpçatanlık ajansının, katılımcıların birbirlerini tekrar görmek isteyip istemediklerini araştırdığını söyledi.

"Tek seferlik bir etkinlik"

Staedion Yönetim Kurulu Başkanı Gijsbert van Herk, hızlı buluşmayı, "yalnızca ilişki arayanları aşkta mutlu etmek değil, aynı zamanda konut sıkıntısına da dikkat çekmek için düzenlenmiş tek seferlik, eğlenceli bir etkinlik" diye değerlendirdi.

Kooperatif başkanı, Algemeen Dagblad gazetesine yaptığı açıklamada, mümkün olduğunca çok konut inşa etmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Ancak bu tek çözüm değil. Verimi artırarak mevcut mülkten daha iyi yararlanma fırsatlarını da görüyoruz. Bunu yapmak için, hangi biçimde olursa olsun birlikte yaşamanın önündeki engelleri kaldırmalıyız" dedi.

Bu nedenle konut kooperatifi, birlikte yaşamayı kolaylaştırmak için başka yaratıcı çözümler üzerine de çalışıyor. Örneğin ilişki biterse kiracı kendi evine dönebilecek ya da bir arkadaşla birlikte ev kiralama kolaylaştırılacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Lahey

Kuruluşa göre, Lahey'deki konutlarda yalnız yaşayan 75 yaş üstü 2 bin kiracı var. Araştırmalar, yetişkin kiracıların yarısından fazlasının kendisini yalnız hissettiğini ortaya koyuyor.

Van Herk, hızlı buluşma etkinliğinin kooperatife kaç ev kazandıracağını bilmiyor ancak bu sayede ne kadar ev boşalırsa bunun başarı sayılacağını vurguluyor.

Lahey'de şu anda 150 bin kişi kiralık sosyal konut için bekleme listesine kayıtlı. Son yıllarda az sayıda konut inşa edilmesi nedeniyle büyüyen sorun kiraların da artmasına neden oldu.

Hollanda hükümeti, büyüyen konut kriziyle mücadele amacıyla, önümüzdeki 8 yıl içinde 900 bin yeni konut inşa edecek. Yeni konurlarda düşük ve orta gelir gruplarına öncelik verilecek.