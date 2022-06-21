Elon Musk'ın kızı babasıyla tüm ilişkisini kesti

14 dakika önce

Kaynak, Dimitrios Kambouris

İsmini ve cinsiyetini değiştirmek için başvuruda bulunan Elon Musk'ın kızı, bundan böyle "biyolojik babasıyla hiçbir biçimde bir ilişkisi olmasını istemediğini ve artık kendisiyle yaşamayacağını" belirtti.

Geçmişte Xavier Alexander Musk olarak bilinen 18 yaşındaki genç, bundan böyle bir kadın olarak anılmak istediğini açıkladı ve ismini de Vivian Jenna Wilson olarak değiştirdiğini duyurdu.

İsim değişikliği ve yeni bir doğum belgesinin çıkarılması talebi Los Angeles'taki bir mahkemede değerlendirildi.

Mahkemeye belgelerin Nisan ayında sunulduğu, ayrıntıların ise yeni yeni gün ışığına çıkmaya başladığı belirtiliyor.

Elon Musk ile kızı arasında ne tür bir husumet olduğu hakkında ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Tesla ve SpaceX'in yönetim kurulu başkanı Elon Musk da konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Elon Musk, Vivian'ın annesi Kanadalı yazar Justine Wilson ile 2000 yılında evlenmiş, çift 2008 yılında boşanmışlardı.

Çiftin ilk çocukları Nevada 2002 yılında doğmuş, ancak ani bebek ölümü sendromu nedeniyle 10 aylıkken hayatını kaybetmişti.

Çiftin daha sonra Xavier ve Griffin isminde ikiz oğulları olmuş, ardından da üçüz oğulları doğmuştu.

Elon Musk'ın iki çocuğu daha bulunuyor.

Elon Musk, Babalar Günü'nde attığı bir twette tüm çocuklarını sevdiğini yazmıştı.