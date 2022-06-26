İstanbul'da Onur Yürüyüşü'ne müdahale: 300'den fazla kişi gözaltına alındı

47 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çok sayıda katılımcı ters kelepçe ile gözaltına alındı

Onur Haftası kapsamında İstanbul'da düzenlenmek istenen LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne polis izin vermedi. Beyoğlu ilçesinin farklı yerlerindeki müdahalelerde 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

İstanbul Onur Yürüyüşü organizasyonu, 361 kişinin gözaltına alındığının öğrenildiğini duyurdu.

AFP haber ajansı da 4 otobüs dolusu kişinin polis tarafından götürüldüğünü bildirdi.

Ajans Türkiye saati ile 11'de halen gözaltında çok sayıda kişi olduğunu kaydetti. Gözaltılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ters kelepçe ile gözaltına alınanlar arasında ajansın fotoğrafçısı Bülent Kılıç da vardı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Kılıç'ın Bayrampaşa Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası serbest bırakıldığını duyurdu.

İstiklal Caddesi'nin yürüyüşe kapatılması sonrası gruplar büyük oranda Sıraselviler'de toplandı.

Gökkuşağı renkli bayraklarla slogan atan gruplara polis burada da izin vermedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bir sivil de Onur Yürüyüşü için toplanan kişileri engellemek istedi

Organizatörler barışçıl gösterilerin yasaklanamayacağını duyuran bir açıklamayla katılım çağrısı yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Milena Büyüm gözaltına alınan kişilerin uzun saatler boyunca otobüslerde bekletildiğini aktardı.

Büyüm gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

AFP'nin Sıraselviler'de konuştuğu Diren isimli bir üniversite öğrencisi ayrımcılığın yanında artık engellenmeye başladıklarını da söyledi.

2014'ten bu yana engelleniyor

Aynı öğrenci, " Bugün haklarımızı savunmak ve varolduğumuzu göstermek anlamında çok önemli bir gün" dedi.

İzmir'de 12 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sonradan serbest bırakıldığı açıklandı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Onur Yürüyüşü için çok sayıda kişi Sıraselviler ve Cihangir'de toplandı

Kaos GL Derneği, gökkuşağı bayrağı taşımanın suç veya yasak olmamasına karşın polisin keyfî olarak eylemlerde bayrakları engellediğini söylüyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Cuma günü yaptığı çağrıyla Türk yetkililerden yürüyüşe izin verilmesini istemişti.

İstiklal Caddesi'ndeki son engellenmeyen yürüyüş 2014 yılında on binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

Istanbul Onur Yürüyüşü 2003 yılından bu yana yapılıyor.