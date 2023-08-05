3 yıl hapis cezası alan Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han tutuklandı

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bir saat önce

Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han, hakkında verilen 3 yıllık hapis cezası sonrası evinde tutuklandı.

Lahor’daki evinde tutuklanan Han'ın özel bir uçakla İslamabad'a götürüldüğü bildiriliyor.

Eski başbakan hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunuyordu.

İslamabad’daki bir mahkeme, Han’a makamı gereği verilen hediyelerden elde ettiği satış gelirini bildirmediğine hükmetti.

Aralarında pahalı saatlerin de olduğu hediyelerin toplam bedelinin 500 bin dolar civarında olduğu iddia ediliyor.

Pakistan hükümetinin açıklamasına göre, bu hediyelerden en pahalısı 300 bin dolar değerinde Rolex marka bir saatti.

İmran Han hakkındaki suçlamayı reddediyor ve saatleri satın aldığını savunuyor.

Sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayan Han, taraftarlarına sukünet çağrısında bulundu.

Mesajın tutuklanması öncesi kaydedildiğini vurgulayan siyasetçi, "Bu tutuklama bekleniyordu. Partililerimin barışçıl olmasını, kararlı ve güçlü durmasını istiyorum" mesajı verdi.

Söz konusu hukuki süreçle ilgili soruları yanıtlayan Pakistan Enformasyon Bakanı, Han'a yapılan gözaltının seçimlerle ilgisi olmadığını savundu.

Pakistan'daki genel seçimlerin normal takvime göre en geç Ekim ayına kadar yapılması gerekiyor.

Kararın açıklandığı mahkeme binası önünde ise aralarında bazı savcıların da olduğu belirtilen kişiler “İmran Han bir hırsız” diye bağırdı.

Mayıs ayında da gözaltına alınmıştı

Han 2018 yılında başbakanlık görevine gelmiş ancak geçen sene yapılan bir güven oylaması sonucu görevden alınmıştı.

Han Mayıs ayında da duruşmaya gelmediği için gözaltına alınmış ancak sonrasında Yüksek Mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

Bu son hukuki sürecin, Yüksek Mahkeme'nin eski kararına karşın nasıl alındığı henüz belirsizliğini koruyor.

Han hakkında, görevden alındığı Nisan 2022’den 100’e yakın soruşturma dosyası ortaya koyuldu.

Eski başbakan ve taraftarları bu davaların siyasi amaçla hazırlandığını savunuyor.

Han, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle iş birliği yapıp, siyasi kariyerini bitirmeye çalıştığını iddia ediyor.