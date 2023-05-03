Batman: Hüda-Par Hizbullah gölgesinden kurtulabilecek mi?

33 dakika önce

Haber: Çağıl Kasapoğlu

Video: Ege Tatlıcı

Hür Dava Partisi – Hüda-Par, 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep'te Adalet ve Kalkınma Partisi’nin listelerinden parlamentoya girmek için yarışıyor.

Seçim işbirliğinin duyurulmasından hemen sonra partinin Hizbullah bağlantısı, kadına bakışı, Kürt sorunuyla ilgili politikaları hem parçası olduğu ittifakta hem de kamuoyunda yaygın biçimde tartışıldı.

Peki, Hüda-Par nasıl ortaya çıktı? Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Hüda-Par’la ittifakla ilgili stratejisi ne?

BBC Türkçe, Hizbullah’ın ortaya çıktığı, partinin en iddialı olduğu kentlerden Batman’da araştırdı.