ABD Hazine Bakanı Yellen: 1 ay içinde nakit sıkıntısı yaşayabiliriz

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen

2 Mayıs 2023, 07:03 +03 Güncelleme 2 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre’nin borçlanma limitini yükseltmemesi ya da askıya almaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı yapayabileceği uyarısında bulundu.

Borçlanma limitine ulaşılması, federal devletin daha fazla borç para alamaması anlamına geliyor.

Yellen Kongre’ye olabilecek en hızlı şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.

Mevcut limit, 31.4 trilyon dolar.

ABD Başkanı Joe Biden da, Kongre’deki parti liderlerini 9 Mayıs'ta toplantıya çağırdı.

Borçlanma limiti, 1960’tan bu yana 78 kere artırıldı.

Kongre’de Cumhuriyetçiler, borç limitinin artırılmasının önünü açmak için bazı taleplerde bulunuyor.

Bu kesinti talepler arasında, Biden’ın gündemindeki, öğrenci kredisi affı, yeşil enerji vergi indirimi gibi başlıklar yer alıyor.

Ancak Demokratlar bu talepleri tartışmaya açmayı kabul etmiyor.

Başkan Biden da geçen hafta bu başlıkların masaya getirilmesini reddetmişti ancak büyük şirketler, Cumhuriyetçilerin taleplerinin tartışılması konusunda baskı yapıyor.

Eğer süreç temerrüde düşme ile sonuçlanırsa bunun küresel piyasaları da sarsabileceği kaydediliyor.

ABD tarihinde bu durum daha önce hiç gerçekleşmedi.

Uzmanlar bu durumda ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini de söylüyor.

Borç limitinin dolması durumda, devlet, memurların ve askerlerin maaşlarını ödemekte sıkıntıya düşebilir.