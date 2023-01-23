Pakistan'da ulusal elektrik şebekesi çöktü, büyük şehirlerde elektrikler kesildi

Yazan, Caroline Davies ve Tom Spender

Unvan, BBC News

34 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Lahor'da metro istasyonları da elektrik kesintisi yüzünden kapalıydı

Pakistan, Pazartesi sabahı yerel saatle 07.30 sularında ulusal şebekenin çökmesi nedeniyle büyük bir elektrik kesintisi yaşadı, milyonlarca insan elektriksiz kaldı. Kesinti Lahor, Peşaver, Karaçi ve başkent İslamabad dahil büyük şehirlerde hayatı etkiledi.

Enerji Bakanı Hurrum Dastagir şebekenin ülkenin güneyindeki "frekans farklılıkları" sebebiyle çöktüğünü söyledi.

Bakan, büyük bir kriz yaşanmadığında ısrar etti ve "elektrikler yakında gelecek" dedi.

Pakistan'da elektrik kesintisi sık yaşanıyor ve genellikle kötü yönetim ve altyapı yatırımı yapılmamasından kaynaklandığı eleştirileri yapılıyor.

Son olarak Ekim ayında büyük bir kesinti yaşanmış ve onarılması saatler almıştı.

Enerji Bakanı Dastagir, Reuters haber ajansına, şebekenin bazı kısımlarının devreye girdiğini ve yerel saatle 22.00 sularında arızanın tümüyle onarılacağını söyledi.

Bakan, Geo TV'ye konuşurken de, kış gecelerinde, nüfusun büyük çoğunluğunun aşırı sıcaklardan dolayı havalandırma cihazları kullandığı yaz mevsimine göre daha az enerji talebi olduğu için, gece saatlerinde tasarruf önlemi olarak şebekenin kısmen kapatıldığını anlattı.

Ancak sabah güney Pakistan'daki şebeke devreye girdiğinde "Dadu ve Camşoro arasında bir yerlerde gözlenen frekans farklılıkları ve voltaj dalgalanması nedeniyle" enerji üretim birimlerinin tek tek çöktüğünü kaydetti.

Bu da ülkenin çok geniş bir kesiminde trafik ışıklarının, lambaların, ısıtma sistemlerinin çalışmamasına yol açtı.

Lahor'da sürücüsüz hızlı trenler kesinti yüzünden çalışmadı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Karaçi'deki Edhi sosyal güvenlik projesi merkezinde kesinti sırasında işlerini sürdürmeye çalışan gönüllüler

Pakistan'da birçok kişi elektrik voltajındaki değişmelere ve yük boşaltmalara; yani bazı bölgelerin elektrik akışının sistemin aşırı yüklenmesini önlemek için düşürülmesine alışkın. Bunlar çok sık yaşanıyor.

İşletmeler, sanayi tesisleri ve konutlarda bu nedenle elektrikler kesildiğinde jeneratörler devreye giriyor.

Pakistan Sivil Havacılık Dairesi'nin verdiği bilgiye göre elektrik kesintileri hava trafiğini etkilemedi çünkü havaalanlarının ayrı enerji sistemleri var.

Hayber Paktunkwa eyaletinin başkenti Peşaver'de, Lady Reading Hastanesi yetkilileri, jeneratörleri devreye girdiği için, kesintinin hemen hiçbir bölümü etkilemediğini bildirdi.

Fakat hastaneler ve büyük işletmeler büyük jeneratörleri sayesinde kesintiden etkilenmezken küçük işletmeler, kurumlar ve konutların jeneratörleri bu kadar uzun kesintiler için yeterli değil.

Bu ayın başlarında hükümet, enerji tasarrufu hamlesi kapsamında bütün çarşı ve mağazaların 20.30; restoranların da 22.00'de kapanması kararı almıştı.

Pakistan hükümeti bu sayede 270 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağlanacağını söylüyor. Merkezi hükümet resmi dairelerde de elektrik kullanımını yüzde 30 azaltma talimatı verdi.

Pakistan, enerjisinin büyük kısmını fosil yakıt ithal ederek sağlıyor.