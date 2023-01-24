BBC araştırmasına göre İngiltere'de bazı çocuk bakım evlerinde çocuklar dövüldü ve dışarıda bırakıldı

Fotoğraf altı yazısı, Fullerton House, Hesley Group tesislerinden bir tanesi

21 dakika önce

Yeni bir BBC araştırması, İngiltere'nin Doncaster şehrindeki bazı bakım evlerinde çocukların dövüldüğü, yaralarına sirke döküldüğü ve çıplak halde dışarıya atıldığı en az 100 vakayı ortaya çıkardı.

Bu şikayetlerin, çocuk bakım evlerinin kapatılmasından 3 yıl öncesine kadar geriye dayandığı tespit edildi.

Söz konusu bakım evleri, ülkedeki eğitim kuruluşlarını denetlemekten sorumlu olan, hükümete bağlı Ofsted'den "iyi" değerlendirmesi almıştı.

BBC'nin gördüğü belgelere göre Ofsted ayrıca olaylar hakkında 40 kez uyarılmıştı.

Ofsted ve bakım evlerini yöneten Hesley Group adlı şirket olaylardan sonra özür diledi.

Ancak İngiltere'de bakım gören, en savunmasız 100'den fazla çocuğun zarar görmüş olmasından endişeleniyor.

Bu çocukların bir kısmında konuşma bozukluğu olduğu belirtiliyor.

İki yatılı okulun da içinde bulunduğu bu bakım evleri, her çocuğun bakımı için yerel yönetimden yaklaşık 250 bin sterlinlik yardım alıyordu.

Ofsted, Mart 2021'de duruma müdahale etti ve bakım evleri kısa bir süre sonra kapatıldı.

Ancak Ekim 2022'de yapılan uzman değerlendirmesinde bakım evlerinde "sistematik ve devamlı suistimal" olduğu bildirildi.

BBC, Hesley Group adlı şirketten sızdırılan belgelerin değerlendirmesini yaptıktan ve eskiden bakım evlerinde çalışan 15 kişiyle görüştükten sonra bu suistimalin ne boyutta olduğunu açıklayabiliyor.

Araştırmaya göre:

Bazı çocuklara günlerce ilaçları verilmedi

Bazı çocuklar gece boyunca banyolara kapatıldı, kirli giysiler içinde bırakıldı ve soğuk banyolarda zorla oturtuldu

Otizmli ve ciddi öğrenme zorlukları olan ve epilepsi hastası bir kızın annesi, kızının personel tarafından yerde sürüklendiğini anlattı

Bazı personelin sabıka kayıt kontrolleri, savunmasız çocuklarla çalışmaya başladıktan altı ay sonrasına kadar yapılmadı

Bazı Hesley Group personeline soruşturma başlatan polis, bakım evlerinin kapatılmasından üç yıl öncesinde konuyla ilgili uyarılmıştı

Hesley Group, tüm tesisleri için yüzde 16'lık, yani 12 milyon sterlinlik kâr kaydetti

Öncelikle gaz boru hatlarına yaptığı yatırımlarla tanınan, özel sermaye şirketi Antin Infrastructure'a ait olan Hesley Group, öğrenme güçlükleriyle yaşayan yetişkinler için bir okul işletmeye devam ediyor.

Hesley Group, Güney Yorkshire Polisi tarafından devam eden ceza soruşturması nedeniyle daha fazla yorum yapamayacağını belirtiyor.

Fiziksel ve duygusal taciz

Daha önce bakım evlerinin bir tanesinde engelli çocukların bakımından sorumlu olan Chloe Straw, BBC'ye deneyimlerini anlattı.

Chloe, çocuklardan bir tanesinin kollarına bulaşık deterjanı döktüğünü gördüğünde bunu neden yaptığını sordu:

"Gece vardiyasında çalışanlar onu tutamasın diye bunu yapıyordu. Kendisini korumak için bunu yapmak zorundaydı."

Chloe, 2017'de Fullerton House adlı bakım evindeki işine başlar başlamaz çocuklara uygulanan cezaların aşırıya kaçtığını anlamıştı.

Chloe'nin meslektaşları bu cezalar hakkında açık bir şekilde konuşuyordu.

Fotoğraf altı yazısı, Chloe Straw

Chloe, endişelerini üst düzey personele birçok kez bildirdiğini söylüyor:

"Beni dinlemeleri için resmen ağladım ve yalvardım."

BBC'nin Chloe gibi eski çalışanlarla yaptığı görüşmelere ve Hesley Group'un gizli belgelerine bakıldığında, fiziksel ve duygusal taciz ve ihmaller silsilesi ile karşılaşıyoruz.

BBC'nin konuştuğu bir eski personel, çocuklardan birine kaşıkla pul biber yedirildiğini ve su verilmediğini gördüğünü anlatıyor.

Çocuklardan birinin gözünün morartıldığı, bazılarının ise yumruklandığı ve tekmelendiğine dair kanıtlar da aktarılıyor.

Bakım evlerinden birinde çocuklardan bir tanesinin ayak bileklerinden tutularak havada sallandığı, bir diğerinin ise çıplak halde buz gibi havada dışarıya atıldığı ifade ediliyor.

Gece boyunca banyoda kilitli kalan bir çocuk ile ilaçları günlerce verilmeyen bazı diğer çocukların da ihmal vakaları ortaya çıkıyor.

2018-2021 yılları arasında bakım evlerinden toplam 104 vaka bildirildi.

Chloe, çalıştığı bakım evinin kapatılması için geçen üç yıllık sürenin "iğrenç" olduğunu söylüyor.

"Bu insanlara tam anlamıyla güveniyorsun"

Nicola Oades, otizmli ve epilepsi hastası kızı Ruby'nin bileklerinden tutulup yerde sürüklenerek odasına götürüldüğünü anlatıyor.

Nicola, "Zaten çocuğunu bakım evine vermek zor bir karar. Bu insanlara tam anlamıyla güveniyorsun" diyor.

Kaynak, NICOLA OADES Fotoğraf altı yazısı, Otizmli Ruby yüksek sesleri sevmiyor. Kaldığı bakım evindeki çalışanların onu cezalandırmak için radyonun sesinini açtığı aktarılıyor

Ruby, daha önce kaldığı bakım evlerinde de buna benzer muamele gördü.

Yüksek sesleri sevmeyen Ruby'yi cezalandırmak için, kaldığı Kisimul adlı bakım evinde çalışanların radyoyu yüksek sesle açtığı aktarılıyor.

Uzman araştırmacı Peter Morris'in BBC için yaptığı analize göre İngiltere ve Galler'de özel sermaye şirketleri, çocuk bakım tesislerinin dörtte birinden fazlasına sahip.