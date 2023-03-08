Avrupa İlaç Ajansı, Amsterdam Belediyesi’nin yeni ‘seks merkezi’ planına tepki gösterdi

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da belediyenin, kentin simgelerinden biri olan genelevler sokağı Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) yerine, yeni bir “erotik merkez” kurma planı, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından tepkiyle karşılandı.

Çünkü Beledeye Başkanı Femke Halsema tarafından açıklanan yeni “seks merkezi” için düşünülen üç konumdan ikisi, EMA genel merkezinin hemen yanı başında.

Ajansa göre, belediyenin planı EMA çalışanlarının güvenli çalışma ortamını tehdit ediyor.

EMA, yeni seks merkezi nedeniyle, “uyuşturucu ticareti, sarhoşluk ve taşkınlık" gibi olumsuzlukların yaşanmasından endişe duyuyor.

Ajans, Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan AB Komisyonu’na başvurarak, siyasi ve diplomatik düzeyde girişimlerde bulunmalısını ve çalışanlarını tehlikeye atacak adımların önlenmesini istedi.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra 2020'de Londra'dan Amsterdam'a taşınan ajans, güvenli olduğu gerekçesiyle, kentin güneyindeki Zuidas semtine yerleşmişti.

EMA, Hollanda hükümeti ile yapılan anlaşma uyarınca, merkez binasının güvenliği ve huzurunun sağlanması, bölgedeki sorunların giderilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyor.

Bu nedenle, yeni seks merkezi projesiyle EMA binasına gelen personel ve uzmanların tehlikeye atılmaması gerektiğini belirtiyor.

Belediye: En az 500 metre uzakta olacak

Amsterdam belediyesi ise, EMA ile yeni erotik merkezin "hiçbir koşulda" komşu olmayacağını, her iki konum arasında büyük bir mesafe bulunduğunu savunuyor.

Hollanda medyasına konuşan bir belediye sözcüsü, EMA ile yeni erotik merkez olarak düşünülen iki ayrı noktanın en az 500 metre uzaklıkta olduğunu söylüyor.

Sözcüye göre, polis bu yerlerde çok az güvenlik riski olduğunu düşünüyor. Seks işçiliği, Red Light District'teki gibi sokakta değil, kapalı iç mekanlarda yapılacak.

Amsterdam Belediyesi, yoğun turist alımı, uyuşturucu ve alkole bağlı taşkınlıklar ve güvenlik sorunu nedeniyle, kent merkezindeki genelevler sokağını taşımak istiyor.

Böylece belediye, şehir merkezini daha yaşanabilir kılmak istiyor.

Halsema’ya göre, seks işçileri, Red Light District'e yılda yaklaşık 200 bin müşterinin yanı sıra, aynı zamanda sarhoş turist sürülerini de çekiyor.

Belediye, yıllarca süren araştırmalardan sonra, yeni erotik merkez için üç farklı nokta belirledi.

Belediye Başkanı Femke Halsema’nın yaptığı açıklamaya göre, yeni Red Light District için, Güney bölgesindeki RAI'de iki, Kuzey bölgesindeki NDSM-Werf'te de bir yer belirlendi.

Güney’deki olası iki merkez de, Avrupa İlaç Ajansı civarında yer alıyor.

‘Yüksel kaliteli’ seks merkezi

Belediye Başkanı Halsema’ya göre, bu üç bölge, ulaşımın kolay olması nedeniyle seçildi. Ayrıca, bu bölgelere yiyecek, içecek ve etkinlikler için zaten mevcut bir ziyaretçi akını var.

Belediye başkanına göre, yeni erotik merkez, suçun daha az hakim olduğu, seks işçileri için daha güvenli bir yer olacak.

Belediye tarafından, “yüksek kaliteli” olacağı belirtilen yeni erotik merkezde, seks işçileri için yaklaşık 100 oda yer alacak.

Merkezin içinde restoran ve kafeler ile striptiz kulüpleri, erotik gösteri alanları ve diğer seks eğlencelerinin yer aldığı bölümler olacak.

Merkezde güvenliğin yanı sıra, müşterilerin gizliliğine de önem verilecek.

Başkan Halsema’nın yeni erotik merkez planına, bazı siyasetçiler karşı çıkıyor. Muhalif siyasetçiler, mahalle aralarındaki “fuhuş otelinin” huzursuzluk yaratacağını öne sürüyor.

Red Light District'teki seks işçileri de, kent merkezinden şehir dışına taşınma planına pek sıcak bakmıyor.