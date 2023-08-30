Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimde aday olmak istediğini açıkladı

30 Ağustos 2023, 22:11 +03 Güncelleme 56 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimde bir kere daha aday olmak istediğini açıkladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuşan Yavaş “Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum” dedi, bu dönemde olduğu gibi “rozetsiz başkanlık” yapacağını söyledi.

“Seçime girip bir beş yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum” diye konuşan Yavaş, sürecin devam ettiğini, henüz adaylığının kesin olmadığını da ekledi.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerel seçimde bir kere daha aday olmak istediğini açıklamıştı.

Normal takvimine göre yapılması durumunda yerel seçimlerin 31 Mart 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor.

2019’daki son yerel seçimde Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler Ankara ve İstanbul’da CHP’nin adaylarını desteklemiş, HDP’nin de aday çıkarmaması sonucu Türkiye’nin en büyük iki kentini ilk defa AKP’den almayı başarmıştı.

Yavaş adaylığını “Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Çalıyor ama çalışıyor kavramını bu milletin hafızasından söküp atacağız, çalmadan da çok çalışılabildiğini herkese göstermeye devam edeceğiz” sözleriyle açıkladı.

Muhalefetin bu sefer büyükşehirlerde ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı henüz netleşmedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bu hafta yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkarmak için çalıştıklarını açıklamıştı.

Medyascope'un aktardığına göre daha sonra İYİ Parti’nin gazetecilere WhatsApp üzerinden gönderdiği açıklama metninde “bazı lokal işbirliklerinin olabileceği” ifadesi yer aldı.

Bunun üzerine Fatih Altaylı’ya konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener de bazı yerlerde adaylar üzerinde uzlaşılabileceğini söyledi ve ekledi:

“Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez.”

Mansur Yavaş kimdir?

Mansur Yavaş 1955 yılında Ankara'da doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda yaptı.

1979 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerliğinden sonra 13 yıl memleketi Beypazarı'nda serbest avukatlık yaptı.

Yavaş, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

2013 yılı sonunda CHP'ye katılan Mansur Yavaş 2014 yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı oldu.

Ankara'da nefes nefese bir yarış oldu ve sandıklar açıldıkça kimi zaman rakibi Melih Gökçek'in önüne geçen Mansur Yavaş, gece yarısından sonra "belediye başkanı seçildiğini" açıkladı.

Ancak sabaha kadar yapılan sayımlar sonrasında Ankara ölçeğine göre "kılpayı" denilecek bir oranla, Melih Gökçek'e 38 bin oy farkla kaybetti. Yavaş, 2016'da CHP'den istifa etti.

2019 yerel seçimleri için CHP ile İYİ partinin işbirliği yapma kararı alması üzerine tekrar aday gösterildi ve yaklaşık 125 bin oy farkla, seçmenlerin yüzde 50,93’lük desteğiyle aday seçimi kazandı.