Mikroskobik kolit: Birçok kişide teşhis edilmemiş veya yanlış tanı konulmuş bağırsak rahatsızlığı

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7 dakika önce

Smitha Mundasad | BBC Sağlık Muhabiri

İngiltere'de sağlık alanında çalışma yürüten Guts UK adlı yardım kuruluşuna göre, birçok insan teşhis edilmemiş ve yanlış tanı konulmuş bir bağırsak rahatsızlığından muzdarip olabilir.

Mikroskobik kolit kalın bağırsak iltihabı ve sık sık sulu ishale, mide ağrısına, dışkı kaçırmaya, yorgunluğa ve kilo kaybına neden oluyor.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 17 bin kişiye bu hastalık teşhisi konuluyor. Uzmanlar gerçek sayının daha yüksek olduğuna inanıyor.

İnflamatuvar (iltihabi) bağırsak hastalıkları için yapılan bazı standart testler bu rahatsızlığı tespit edemiyor.

Ancak yanlış teşhislere rağmen son yıllarda vakaların arttığı belirtiliyor.

Londra'da yaşayan 33 yaşındaki Victoria Rennison'a, 10 yıldan uzun süren semptomların ardından geçen yıl mikroskobik kolit teşhisi konuldu.

Bu sürede birçok uzmana görünmüş ancak kendisinde huzursuz (irritabl) bağırsak sendromu olduğu söylenmiş ve "bununla baş başa bırakılmıştı".

Hastalığın en kötü olduğu zamanlarda bütün gününü ve birçok gecesini tuvalette geçirmiş, acilen tuvalete koştuğu çok olmuştu.

Victoria, "İshal birden başlıyor, çok sulu oluyor ve şiddetli kramplara yol açıyordu" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Eskiden sosyal ve dışa dönük biriydim ama dışarı çıkmanın giderek zorlaştığını fark ettim. Evden çıkmak istemiyordum. Çıktığımda da nerede tuvalet var diye önceden araştırmak zorunda kalıyordum."

Teşhiste biyopsi önemli

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Victoria'ya nihayet bir bağırsak uzmanının kolonoskopi yapması (bağırsaklarının kamerayla incelenmesi) ve daha da önemlisi, iltihaplı bağırsaktan biyopsi örnekleri almasıyla teşhis konulmuştu.

Daha önceki doktor ziyaretlerinde kolonoskopi yapılmış, ancak biyopsi örnekleri alınmamış ve örnekler mikroskop altına konulduğunda açıkça görülebilen bu durum gözden kaçmıştı.

Teşhis konulmasının ve tedavi edilmesinin büyük bir rahatlama olduğunu söylüyor.

"Küçük bir çocukla bu şekilde yaşamaya devam etmek mümkün değildi. Sonunda bir parça normallik kazanmış gibi hissediyorum."

Guts UK CEO'su Julie Harrington, sağlık hizmeti sunanlara eğitim vermenin, farkındalığı artırmaya devam etmenin ve araştırmalara yatırım yapmanın çok önemli olduğunu belirtiyor:

"Binlerce insanın mikroskobik kolitin zayıflatıcı semptomlarından muzdarip olması son derece üzücü.

"Bu hastalığa yakalanan çoğu kişi bağırsaklara özgü steroidler ya da semptomları hafifleten ilaçlarla kolayca tedavi edilebilir, ama ilk ve en önemli adım teşhis konulmasıdır."

Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Chris Probert da miktroskobik kolit vakalarındaki artışı şöyle açıklıyor:

"Bu vakaların neden arttığı net değil, ancak muhtemelen semptomlar konusunda artan farkındalığın daha fazla teşhise yol açması ve çevresel faktörlerin bir karışımından kaynaklanıyor.