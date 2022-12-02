Hollanda Adalet Bakanı Yeşilgöz’den Fas taraftarlarına uyarı: Bu yaptığınız suç

50 dakika önce

Y﻿usuf Özkan | Lahey

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Amsterdam'da ateşe verilen bir araba

Fas Milli Takımı'nın, Dünya Kupası'nda Kanada'yı yenerek F Grubu’nu lider tamamlaması, Belçika ve Hollanda'da yine olaylara neden oldu.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, Fas'ın galibiyeti sonrası büyük kentlerde polise saldıran ve sokaklarda kargaşaya neden olan taraftarların suç işlediğini belirterek yaşananları "utanç verici" diye değerlendirdi.

Her iki ülkede de çok sayıda Fas taraftarı polis tarafından gözaltına alındı.

Kamera görüntülerinin incelenmesinden sonra gözaltıların devam edeceği bildirildi.

Fas'ın Pazar günü Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Brüksel başta olmak üzere, Belçika ve Hollanda'daki birçok kentte, Faslı taraftarların sevinç gösterisi isyana dönüşmüştü.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındı olayların ardından, Fas-Kanada maçının oynandığı Perşembe günü, Belçika ve Hollanda'da olağanüstüsü güvenlik önlemleri alındı.

Özellikle Belçika'nın başkenti Brüksel ile ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te, çok sayıda polis sokaklarda alarm durumuna geçirildi.

Brüksel ve Anvers'te Faslı genç taraftarların taşkınlıkları, yetişkinler tarafından engellendi.

Gençlerin çevresinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan yetişkinler, onların polise ya da çevreye saldırmasına izin vermedi.

Ancak buna rağmen zaman zaman yine de şiddet olayları meydana geldi.

Ç﻿ok sayıda şehirde olay çıktı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, M﻿açın ardından Belçika sokakları

Akşam saatlerinde Anvers'te bir grup taraftar polise saldırdı.

Üç polis memurunun yaralandığı olayları bastırmak için tazyikli suyla karşılık veren polis, 35 kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey'de ise Faslı taraftarların galibiyet kutlaması daha olaylı geçti.

Polise havai fişekler ve şişelerle saldırılması üzerine "acil durum" ilan edildi.

Polis, özel eğitimli köpeklerin de yardımıyla taraftarları dağıtmaya çalıştı.

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Amsterdam'da beşi reşit olmayan toplam dokuz kişi gözaltına alındı.

Lahey'de de göçmenlerin yoğun olduğu Schilderswijk semtinde de, otomobilllerle konvoy oluşturan Faslı taraftarlar, korna çalarak kavşakları kapattı. Coşkulu başlayan kutlama, giderek gerginliğe dönüştü.

Taraftarların attığı havai fişekler nedeniyle bir polis memuru yaralandı. Polis altı kişiyi gözaltına aldı.

Rotterdam'da da taraftarlar polis araçlarına taş ve havai fişek attı.

Amersfoort kentinde ise, polisi havai fişek yağmuruna tutan yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu dağıtıldı.

B﻿akan Yeşilgöz'den açıklama

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dilan Yeşilgöz

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, olaylara Twitter mesajıyla tepki gösterdi.

Yeşilgöz "Bu gece birçok şehirde işlerin kontrolden çıktığını görmek utanç verici. Büyük havai fişekler fırlatıldı, polis memurları taciz edildi, eşyalara zarar verildi. Bunlar çok üzüntü verici" dedi.

Yeşilgöz Cuma günü yaptığı açıklamada da, Fas milli takımının galibiyetinin ardından Hollanda'da sevinç gösterilerinin tekrar kontrolden çıkmasının “inanılmaz derecede anti-sosyal” bir davranış olduğunu vurguladı.

Bakan Yeşilgöz "Kendi şehrinizi yok etmeyi ve polis memurlarına patlayıcılarla saldırmayı kafanıza sokarsanız, o zaman sadece suçlu olursunuz" diye konuştu.

Yeşilgöz, olaylara ilişkin görüntülerin incelenmesinin ardından gözaltıların devam edeceğine işaret ederek, "Kimse bundan öylece kurtulabileceğini sanmasın. Çünkü bunun bir futbol maçı ya da eğlenceyle ilgisi yok" görüşünü dile getirdi.

Belçika'nın en büyük polis sendikası VSOA'ya göre, özellikle göçmenlerin yoğun olduğu bazı semtlerde, polisin bile giremediği "kurtarılmış bölgeler" oluştu.

Sendikaya göre sokaklardaki karmaşayı, suç örgütleri ile bağlantılı bazı çeteler yönlendiriyor.

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlindende, geçen Pazar günü yaşanan olayların futbolla ilgisi olmadığının altını çizerek, şunları söylemişti:

"Bu kesinlikle kabul edilemez. Kültürümüzden, normlarımızdan ve değerlerimizden utanmayan bir takım gençleri ilgilendiriyor. İsyan çıkarmak için her fırsatı değerlendiriyorlar.