Meksika yerlilerinin tasarımını çalmakla suçlanan ünlü moda firması Ralph Lauren özür diledi

25 dakika önce

J﻿ames FitzGerald, B﻿BC News

Kaynak, Reuters

M﻿eksikalı yerli halklarının geleneksel desenlerini kopyalamakla suçlanan dünyaca ünlü Amerikan moda firması Ralph Lauren özür diledi.

A﻿BD merkezli moda zinciri, bizzat Meksika Cumhurbaşkanı'nın eşi Beatriz Gutierrez ve Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto Guerrero tarafından suçlanmıştı.

M﻿eksikalı yetkililer son yıllarda bazı diğer tanınmış markalar hakkında da benzer suçlamalar dile getirdi.

R﻿alph Lauren tarafından yapılan açıklamada, suçlamalara konu olan giysinin aylarca önce geri çekilmesi konusunda kesin talimat verilmesine rağmen hala satışta olmasının şaşırtıcı olduğu kaydedildi.

Ş﻿irket adına yapılan açıklamada, kaldırılması gerekirken ürünün neden satışa sunulduğu konusunun soruşturulduğu kaydedildi ve bu olaydan derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

R﻿euters haber ajansı aynı ürünün internet üzerinden de yüzlerce dolara satıldığını bildiriyor.

C﻿umhurbaşkanı'nın eşi Beatriz Gutierres Instagram hesabından bir dükkanda asılı görülen söz konusu ceketin fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında Ralph Lauren'in ilhamını yerli tekstil geleneklerinden alan tasarımları sevdiğini ama bu desenleri aynen "kopyalamanın" hırsızlık olduğunu, "yasalara ve ahlaka aykırı" olduğunu yazdı.

B﻿eatriz Gutierrez bu cekette kullanılan desenlerin Meksika'da yaşayan Contla ve Saltillo halklarının ürünü olduğunu söyleyerek bu yerlilere tazminat verilmesi çağrısında bulundu.

M﻿eksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto da desenin kullanılmasını "kültürel hırsızlık" diye niteledi.

B﻿u kavram, marjinal bir gruba ait, saç modeli ya da giysi türü gibi belli bir kültürel geleneğin, baskın kültür tarafından alınarak farklı bir şekilde kullanılması anlamına geliyor.

R﻿alph Lauren suçlamalara cevaben yayınladığı özür açıklamasında 2023 yazından itibaren yerli halklara ait desenlerin kullanılması halinde, tasarımların kültürel hakları ve işbirliği konusunda daha büyük çaba harcanacağı konusunda Haziran ayında yaptığı açıklamayı hatırlattı.