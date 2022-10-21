Meksika yerlilerinin tasarımını çalmakla suçlanan ünlü moda firması Ralph Lauren özür diledi
James FitzGerald, BBC News
Meksikalı yerli halklarının geleneksel desenlerini kopyalamakla suçlanan dünyaca ünlü Amerikan moda firması Ralph Lauren özür diledi.
ABD merkezli moda zinciri, bizzat Meksika Cumhurbaşkanı'nın eşi Beatriz Gutierrez ve Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto Guerrero tarafından suçlanmıştı.
Meksikalı yetkililer son yıllarda bazı diğer tanınmış markalar hakkında da benzer suçlamalar dile getirdi.
Ralph Lauren tarafından yapılan açıklamada, suçlamalara konu olan giysinin aylarca önce geri çekilmesi konusunda kesin talimat verilmesine rağmen hala satışta olmasının şaşırtıcı olduğu kaydedildi.
Şirket adına yapılan açıklamada, kaldırılması gerekirken ürünün neden satışa sunulduğu konusunun soruşturulduğu kaydedildi ve bu olaydan derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Reuters haber ajansı aynı ürünün internet üzerinden de yüzlerce dolara satıldığını bildiriyor.
Cumhurbaşkanı'nın eşi Beatriz Gutierres Instagram hesabından bir dükkanda asılı görülen söz konusu ceketin fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında Ralph Lauren'in ilhamını yerli tekstil geleneklerinden alan tasarımları sevdiğini ama bu desenleri aynen "kopyalamanın" hırsızlık olduğunu, "yasalara ve ahlaka aykırı" olduğunu yazdı.
Beatriz Gutierrez bu cekette kullanılan desenlerin Meksika'da yaşayan Contla ve Saltillo halklarının ürünü olduğunu söyleyerek bu yerlilere tazminat verilmesi çağrısında bulundu.
Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto da desenin kullanılmasını "kültürel hırsızlık" diye niteledi.
Bu kavram, marjinal bir gruba ait, saç modeli ya da giysi türü gibi belli bir kültürel geleneğin, baskın kültür tarafından alınarak farklı bir şekilde kullanılması anlamına geliyor.
Ralph Lauren suçlamalara cevaben yayınladığı özür açıklamasında 2023 yazından itibaren yerli halklara ait desenlerin kullanılması halinde, tasarımların kültürel hakları ve işbirliği konusunda daha büyük çaba harcanacağı konusunda Haziran ayında yaptığı açıklamayı hatırlattı.
Şirket aynı zamanda "kültürel farkındalık eğitimini" geliştirdiğini ve yerli halklarla işbirliği çalışmalarının kapsamını genişlettiğini kaydetti.