Akşener seçim yenilgisi için özür diledi, tüm partilere çağrı yaptı: Yerel seçimlere ayrı ayrı girelim

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Afyonkarahisar



31 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın seçim yenilgisinin nedenleri ve partisinin ittifak, seçim işbirliği gibi konularda izleyeceği stratejiye dair düşüncelerini, Büyük Taarruz’un 101. yıldönümünde Afyon Kocatepe’de düzenlediği mitingde açıkladı.

Seçim yenilgisi nedeniyle ittifak ortaklarına sert eleştiriler yönelten Akşener, “yenilgiye engel olamadıklarını” belirterek, milletten defalarca özür diledi.

İttifak sistemini eleştiren ve önümüzdeki yerel seçimlere kendi kadrolarıyla gireceklerini belirten Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ve CHP liderlerine, “Gelin tüm siyasi partiler her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim" çağrısı yaptı ve "Biz varız!” dedi.

İYİ Parti’nin 81 il teşkilatından partililer Kocatepe’de buluştu. Otobüslerle alana gelen vatandaşlara kurulan çadırlarda yemek ikram edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğrafı ve parti bayrakları ile donatılan alanda, kürsüde Atatürk ile Malazgirt Savaşı’nın komutanı Alparslan’ın resimleri ve ‘Milletiyle beraber ilelebet muzaffer” sloganı yer aldı.

Konuşmasına "Yeni bir yola çıkmak için buradayız" diye başlayan Akşener, seçimlerin üzerinden geçen 90 günde parti olarak muhasebe yaptıklarını, bunun sonuçları paylaşacağını, ama önce iktidarın bu süredeki performansını değerlendireceğini söyledi.

AKP'nin millete birçok vaatte bulunduğunu kaydeden Akşener, "her geçen gün bu vaatlerden uzaklaştıklarını" savundu.

'Vergileri imtiyazlı kesimler için artırmak elinizde'

"Enflasyonla mücadele edeceğiz diye başladıkları her cümle dönüp dolaşıp 'faturayı millete keseceğiz' diye bitiyor."

"Yeni ekonomi yönetimine sesleniyorum; milletimizi mağdur etmeyin. Enflasyonu düşürme yöntemini seçmek sizin elinizde. Vergileri, AK Parti iktidarlarının bugüne kadar ayrıcalık tanıdığı imtiyazlı kesimler için artırmak sizin elinizde."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ''2026'da rahatlayacağız" vaadinin gerçekleşmeyeceğini kendisinin de bildiğini belirten Akşener, "Kaliteli yatırımı çekmek için hukukta güven ve adalet tesis etmek şart. Krizden çıkmak için de rasyonel ve tam kapsamlı bir istikrar programına ihtiyacımız var" dedi.

'Sığınmacı sorunu milli güvenlik sorunudur'

Türkiye'nin her şehrinin "sayıları bilinmeyen sığınmacılarla" dolu olduğunu ifade eden Akşener, "Sığınmacı sorunu, milli güvenlik sorunudur. Türk milletinin milli kültürünü tahrip eden, beka meselesidir" ifadesini kullandı ve ekledi:

"İYİ Parti olarak hazırladığımız doktrin ortada. Madem çözüm bulamıyorsunuz, buyurun kullanın. Sığınmacı ve kaçakların ülkelerine dönüşünü hızlandırın."

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'Yenilgiye engel olamadık'

"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik" diyen Akşener şöyle devam etti:

"Bu yolda fedakarlıktan kaçınmadık. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimiz kör odalara hapsettik. Nefsinin esiri olanlarla… koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. En nihayetinde maalesef olmadı. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık."

Türk siyasetinin, "yankı odalarına hapsedildiğini" belirten Akşener, "Biz milletin çağrısını dile getirdik diye o yankı odalarında hainlikle suçlandık, işbirlikçilikle suçlandık" dedi; "gizli kapaklı işbirliğine girişmeyen"in İYİ Parti olduğunu öne sürdü," Biz pazarlık yapacak olsaydık, herkesin suspus kesildiği dönemde İYİ Parti'yi kurmazdık" diye konuştu.

Seçimlerdeki yenilgi sonrasında "yeni bir umuda tutunmak isteyen milyonlar öfkeyle doldu" diyen Akşener şöyle devam etti:

"Yapmamız gereken, hatalarından ders alan muhalefet olarak milletimizin önüne çıkmaktı. İYİ Parti'yi ve beni günah keçisi yapmaya kalktılar. Hakikati bilenler tek kelime etmedi. Bunların hepsi midemi bulandırdı. Bu sessizliği sürdürmek mümkün değil artık."

'Özür diliyorum'

"Ben seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kastederek, "İki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım" diyen Akşener bunun için de özür diledi.

"Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar. Onlar adına da özür diliyorum."

"Kendisine kariyer kovalayanlar için harcayacak mesailerimiz yok."

'İttifak sistemi zararlı'

Parti olarak tüm teşkilatlarla seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri tamamladıklarını söyleyen Akşener, "İttifak sistemi esas olarak Türk siyasetinin dinamiklerine zarar veriyor, partilerin kendilerine ait siyaset alanlarını gittikçe zayıflatıyor" dedi ve ekledi:

"Kutuplaşan siyaset, toplumsal ayrışmayı derinleştirip, iktidarın değirmenine su taşıyor."

"İttifak sisteminde gördüğümüz en önemli sorun ve en büyük milli güvenlik açığı, ayrılıkçı yapıların sistemin içine sızma çabasıdır. Cumhuriyetimizle devletimiz ve milletimizle sorunu olan siyasi görünümlü odakların ittifakları kullanmaya çalışmasıdır."

"İlkesiz siyaseti reddediyoruz…Türk siyaseti için talep ettiğimiz, yeni anlayışın merkezi olmaya İyi Parti olarak talibiz. Mesajı aldık, dersimize çalıştık. Siyaseti içeriden tüketen tartışma yerine bir umut yolu sunacağız."

"Yerel seçim, genel seçim değildir… Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla, milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız. Yerel seçimi bir genel seçim rekabeti çerçevesinde okumadan, yerel özellikleri dikkate alarak, milletimizin iradesinin tecellisine imkan sağlayacağız."

'Hepimiz seçime ayrı girelim'

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Akşener, "Hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım.. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız, sizleri de bekleriz."

Akşener, "gizli gündemleri olan, kendi menfaatleri için bizim sırtımızda kurban kesen, kariyerlerini önceleyen, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan hiç kimse ile herhangi bir yerde iş birliği yapmayacağız" diye konuştu.

"Kapımız herkese açık değil. Bu yolda, Atatürk'e düşman olanlara hayır diyoruz. Cumhuriyet değerlerimizi hiçe sayanlara hayır diyoruz... Demokrasimizle meselesi olanlara hayır diyoruz. Türk demekten korkanlara hayır diyoruz.