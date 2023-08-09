Suriye lideri Esad: Erdoğan ile onun koşulları altında görüşmem

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Esad ve Erdoğan'ın 2010'daki görüşmesi

28 dakika önce

Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Erdoğan'ın istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söyledi. Esad, Sky News Arabia kanalına verdiği söyleşide "Görüşme Erdoğan'ın koşulları altında olamaz" dedi.

Esad, başkent Şam'da yapılan röportajda Türkiye ve Hamas ile ilişkilerin yanı sıra ABD'ye karşı tutum ve uyuşturucu madde Captagon'un Suriye'de yaygınlaşması gibi başlıklara da değindi.

Esad "Uyuşturucu ticaretinden Suriye'de kaos çıkaran ülkeler sorumludur" ifadesini kullandı.

Esad, daha önce yaptığı birçok açıklamada, Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeme konusundaki “inatçı tavrından” rahatsız olduklarını dile getirmiş ve Suriye topraklarından çekilmeden Türkiye ile normalleşmeye kapalı olduklarını söylemişti.