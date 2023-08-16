Vietnamlı elektrikli otomobil şirketi VinFast'ın değeri Ford ve GM'yi geçti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Daha kâr bile açıklamamış bir şirket olarak VinFast New York borsasında çok başarılı bir başlangıç yaptı

Yazan, Mariko Oi

Unvan, BBC İş Dünyası Muhabiri

16 Ağustos 2023, 14:20 +03 Güncelleme bir saat önce

Elektrikli otomobil üreticisi Vietnam şirketi VinFast'ın piyasa değeri, New York borsasındaki ilk gününde Ford ve General Motors'u (GM) geçti.

Henüz kâr bile etmeden, VinFast hisseleri New York borsasında günü 37 dolardan kapadı. Bu da şirketin piyasa değerinin 85 milyar dolar olmasını sağladı. Şu anda dünyanın önde gelen Amerikan otomobil şirketlerinden Ford'un piyasa değeri 48 milyar GM'ninki 46 milyar dolar.

VinFast'ın beklenmedik çıkışı, otomotiv sektörünü devleri ve daha yeni şirketlerin hızla büyüyen elektrikli otomobil piyasasından daha büyük pay alabilmek için kıran kırana mücadele ettikleri bir ortamda yaşanıyor.

New York borsasındaki başarılı ilk gün, zaten Vietnam'ın en zengin kişisi olan VinFast kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Pham Nhat Vuong'un servetine 39 milyar dolar daha eklemiş oldu.

Şirketin yüzde 99 hissesini, Vietnam'ın en büyük şirketler grubu Vingroup JSC üzerinden Pham Nhat Vuong kontrol ediyor.

Bu da başka yatırımcıların satın alabileceği hisse sayısını sınırlıyor ve büyük fiyat oynamaları yaratabiliyor.

VinFast hisseleri bir gün önce yani Salı günü görece daha az hareketliydi ve 185 milyon dolarlık hisse el değiştirmişti.

Şanghay merkezli Automobility şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Bill Russo "Yatırımcılar geleceğin elektrikli otomobillerde olduğu ve daha ucuz üretim yapan bir Doğu Asya ülkesi şirketinin ABD ile rekabet edeceği inancını koruyor" diyor. Ve bu ülkenin jeopolitik nedenlerle Çin'den ziyade Vietnam olarak görüldüğüne işaret ediyor.

VinFast, hisselerini normal yoldan satışa çıkarmak yerine, özel olarak temellük amacıyla kurulmuş bir paravan şirket (SPAC) üzerinden satışa açtı.

Bu özel paravan şirketler genellikle, bir özel şirketin hisselerini halka açmanın yüksek maliyeti ve yavaşlığından kaçınmak için kuruluyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, hisse senetleri piyasasına girmemiş bir şirket, girmiş bir şirketle birleştirilerek işler kolaylaştırılıyor.

Lordstown Motors ve Faraday Future gibi elektrikli otomobil üreticisi bir çok şirket son üç yıl içinde bu tür şirketler kurarak hisselerini bu yolla satışa çıkardılar.

Ancak her iki şirket de birleşmeler sonrası, piyasa değerlerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybettiler.

Şanghay'dan iş insanı Bill Russo, VinFast'ın kaderinin farklı olabileceğini çünkü arkasında kendisini kanıtlamış Vingroup'un desteğinin bulunduğunu düşünüyor:

"Elektrikli otomobil alanındaki yeni şirketlerin çoğu başarısız oluyor çünkü kârlı bir yerleşik yapıları ve fon sağlayabilecekleri bir kaynak olmuyor ve ellerindeki sermayeyi, kazançlarından çok daha hızlı tüketiyorlar."

Fakat VinFast aynı zamanda köklü büyük firmaların savaştığı zorlu bir piyasada kendisini sınayacak.

Piyasanın en güçlüleri, yatırımcı Warren Buffet'ın desteklediği BYD ile Elon Musk'ın Tesla'sı da dahil, satışları artırmak için fiyatları indiriyorlar.

VinFast, şirketin sunumuna göre yılın ilk yarısında 11 bin 300 elektrikli otomobil üretti. Aynı dönemde Tesla 889 bin araç üretmişti.