Çalışma Bakanı Bilgin: Yıl sonunda asgari ücrette enflasyonu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız

Kaynak, Türk-İş

38 dakika önce

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Pazar günü Ankara'da bir otelde 'TÜRK-İŞ 70'inci Yıl Belgeseli' etkinliği düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin etkinlikte yaptığı konuşmada, yıl sonunda asgari ücrette yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızın asgari ücretinde yıl başında yaptığımız yüzde 50'nin üzerinde yüzde 30 zam yapmıştık, kümülatif olarak yüzde 90 üzerinde olan bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Yıl sonunda da bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı ezdireceğiz" diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik sorunlarının “önümüzdeki yıl sonu itibarıyla hafifleyeceğini tahmin ettiklerini” söyleyen Bakan, “Ama bütün bunlara rağmen ortaya çıkan olumsuzluklara karşı emekçilerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.

En önemli sorunları enflasyon ve Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak üzere talep ettiği döviz miktarı olarak sıralayan Bakan Bilgin, “Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 50 milyar dolarlık bir yük Türkiye ekonomisinin üzerine gelmiştir. Türkiye bugün bütünü ile bu sıkıntılarla karşı karşıyadır” dedi.

Sözlerini “Bunun karşısında Türkiye’nin imkanları var” şeklinde sürdüren Bilgin şöyle konuştu:

“Türkiye daha önce karşılaştığı ekonomik sorunları bedelini emekçilere ödettiriyordu, grev yasakları geliyordu, toplu sözleşmeler askıya alınıyordu, işçi örgütlenmelerinin önüne geçiliyordu, reel ücretler düşürülüyordu. Bugün Türkiye çok şükür bütün bu ekonomik baskılara rağmen, enflasyonun tahribatına rağmen asgari ücretini yıllık bazda yüzde 94 artırarak yoluna devam ediyor.”

'Sendikalar yarım asırdır Meclis'in, siyasetin, sermayenin elinde'

Etkinlikte Bakan Bilgin’in yanı sıra TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da bir konuşma gerçekleştirdi.