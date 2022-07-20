Avrupa’da sıcak hava dalgası: Almanya ve Belçika’da halka 'Dikkatli olun' uyarısı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Atina yakınında Penteli Dağı'nda dün yangın çıktı

bir saat önce

Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası kıtanın kuzeyi ve doğusuna doğru ilerliyor. Almanya ve Belçika’da yetkilileri halkı, hava sıcaklığının daha da artacağını belirterek dikkatli olmaları yolunda uyardı.

İngiltere, Fransa ve İspanya’da sıcaklıklar bugünden itibaren düşmeye başladı ancak yetkililer henüz yangın riskinin ortadan kalkmadığı konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere’de Salı günü hava sıcaklığı başkent Londra’da 40,2 derece kaydedilerek rekor kırdı ve şehirde "olağanüstü durum" ilan edildi. Başkent yakınlarında çıkan yangınlar yerleşim alanlarını da tehdit etti. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, durumun "kritik" olduğunu söyledi.

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü, tarihinde ilk defa aşırı sıcaklıklara dair kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurdu.

Fransa’nın güneybatısında ise aşırı sıcak havadan meydana gelen orman yangınları sırasında 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün yangınlardan en çok etkilenen Gironde bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor.

İtalya ve Yunanistan’da da yaşanan kuraklığın yanı sıra orman yangınları devam ediyor.

Portekiz’de geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Ülkenin kuzeyindeki Pinhao kasabasında geçen hafta 47 derece sıcaklık ölçüldü. Bunun şimdiye kadar Portekiz anakarasında Temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

Bilim insanları: Sıcaklıkların artmasının nedeni iklim krizi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İngiltere'de çıkan yangınlar birçok yeri tahrip etti

Dünya Meteoroloji Örgütü, bundan sonra sıcak hava dalgalarının daha bir şekilde sık yaşanacağı ve bu eğilimin en az 2060'lı yıllara kadar devam edeceği açıklamasını yaptı.

Bilim insanları, hava sıcaklığındaki artışların iklim krizinin etkileriyle bire bir uyuştuğunu söylüyor.

Haziran ayında ‘Çevresel Araştırma: İklim’ adlı bilim dergisinde yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, iklim değişikliğinin dünyada yaşanan sıcak hava dalgalarını şiddetlendirdiğini belirtti.

Araştırmacılar iklim krizinin sıcak hava dalgalarını ve aşırı yağışları nasıl etkilediğine dair bulguların daha fazla olduğunu, orman yangınları ve kuraklık konusundaki bilimsel verilerin ise daha az olduğunu ifade etti.