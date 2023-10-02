Trump, dolandırıcılık suçlamasıyla New York'ta görülen dava için 'düzmece' dedi

32 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump, gayrimenkul imparatorluğunu kurarken yıllarca ve defalarca dolandırıcılık suçu işlediği suçlamasıyla New York Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için mahkemeye çıktı.

Mahkemeye girmeden önce basına konuşan Trump, siyasi amaçlı olarak nitelendirdiği bu davayla ilgilenen yargıcı ve New York başsavcısını eleştirdi.

Trump dava için "düzmece" ifadesini kullandı ve medyaya "Bilmenizi isterim ki mali bilançolarım muhteşemdir" diye seslendi.

Mahkeme, geçen hafta Trump'ın hakkındaki dava başvurusunun düşürülmesi talebini reddetmiş, ucuz kredi almak için emlak varlığının değerini olduğundan yüz milyonlarca dolar daha yüksek göstererek dolandırıcılık suçu işlediğine hükmetmişti.

Yargıç Arthur Engoron, Trump ve şirketinin, oğulları Eric ve Donald Jr da dahil yöneticilerinin, bankalar ve sigorta şirketlerini, yıllar boyu düzenli olarak ve defalarca, net varlıklarının değerini dev oranlarda şişirmek suretiyle yanılttıklarını söylemişti.

New York savcılığı, Trump'a 250 milyon dolar para cezası ve bu eyalette iş yapma yasağı getirilmesini talep ediyor.

Başsavcı Leriria James, bu sabah duruşma öncesi yaptığı açıklamada "Kimse hukukun üzerinde değil" dedi.

Trump suçlamaları tümüyle reddetmiş ve davayı siyasi amaçlı bir "cadı avı" olarak nitelendirmişti.

Bugünkü duruşmada, savcılık avukatlarından Kevin Wallace, Trump'ın ekibinin daha uygun kredi almak için değerini yüksek gösterdiği gayrimenkullerinin listesini sundu.

Trump'ın avukatlarından Chris Kise duruşma kararı için "yargı hatası" ifadesini kullanmış, "Burada bahsedilen şeyler karmaşık iş ilişkilerinde her gün yapılan şeyler" demişti.

Bugünkü duruşmada savunma olarak açılışı yapan Kise, Trump'ın borçlanma kararlarında etkili olan kişilerin tanık olarak dinleneceğini ve sunulan mali bilançoların yanıltı olmadığına dair savunma yapacaklarını söyledi.

Kise, Trump'ın borç anlaşmalarını ihlal etmediğini, herhangi bir sahte yalan bildirminde bulunmadığını ileri sürdü.

Başsavcı, Trump'ın kendisinin yanı sıra çocukları Eric, Don Jr ve Ivanka ile potansiyel tanık listesinden onlarca farklı tanığın ifadesine başvurabileceklerini söyledi.

Trump'a yöneltilen suçlamalar neler?

Dolandırıcılık iddiasıyla ilgili Trump hakkında zaten yargılama kararı alan Yargıç Engoron'un karar vermesi gereken diğer altı suçlama şöyle:

İş kayıtlarında tahrif

İş kayıtlarını tahrif için komplo kurmak

Sahte mali bilanço sunmak

Sahte mali bilanço sunmak için komplo kurmak

Sigorta dolandırıcılığı

Sigorta dolandırıcılığı için komplo kurmak