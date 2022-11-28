T﻿oomaj Salehi: İran'da protestoları destekleyen muhalif rap şarkıcısına ölüm cezası verilebilir

Kaynak, TWITTER/@OFFICIALTOOMAJ Fotoğraf altı yazısı, Toomaj Salehi

47 dakika önce

İran'da hükümet karşıtı protestoları destekleyen muhalif rap şarkıcısı Toomaj Salehi "yozlaşma ve fesatlık" ile suçlanıyor. Şarkıcının ölüm cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Bir yargı yetkilisine göre 31 yaşındaki Salehi propaganda, düşman bir hükümetle işbirliği ve şiddeti kışkırtmakla da suçlanıyor.

Y﻿etkili, davanın Salehi'nin avukatıyla iletişime geçmesine olanak vermeden başladığı iddialarını ise reddediyor.

S﻿alehi ülkedeki protestolara katıldığını gösteren videoları paylaştıktan sonra geçen ay gözaltına alınmıştı.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ile başlayan ve 10 haftadır devam eden protestoları destekleyen Salehi ayrıca aynı zamanda konuyla ilgili rap şarkıları da yayınlamıştı.

İranlı yetkililer, yabancı düşmanların kışkırttığı bir "isyan" olarak tanımladıkları protestoları haftalardır bastırmaya çalışıyor.

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) adlı web sitesine göre protestolarda şimdiye kadar e﻿n az 451 kişi hayatını kaybetti ve 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

H﻿RANA aynı zamanda yaklaşık 60 güvenlik görevlisinin öldüğünü bildirdi.

Salehi 30 Ekim'de, gözaltına alınmasından sadece birkaç gün önce CBC News adlı haber kanalıyla yaptığı bir röportajda düzeni eleştiren videolar yayımlamanın "zor olduğunu ve kendisini rejim güçleri için bir hedef haline getirdiğini" söylemişti.

R﻿öportaj sırasında Salehi, İranlıların "korkunç bir yerde yaşadığını" ve "gücüne, parasına ve silahlarına tutunmak için tüm ülkeyi öldürmeye hazır olan bir mafya ile baş etmeye çalıştığını" belirtmişti.

K﻿asım'da İran devlet medyası, Salehi'nin İsfahan eyaletinde gözaltına alındığını gösteren bir video yayınladı.

B﻿u videoda Salehi olduğunu söyleyen ama gözleri bağlı olan bir adamın yerde oturduğunu görebiliyoruz.

S﻿esi titreyen bu adam, protestolardan alınan bir görüntüde güvenlik güçlerinin ülkeden gitmesi gerektiğini söylediğine değiniyor ve "hata yaptığını" söylüyor.

İ﻿fade özgürlüğü savunuculuğu grubu Article 19, "Toomaj'ın baskı altında itiraf etmeye zorlanmasını" kınadı.

"Asılsız suçlamalarla, ölümden korkmayanlara bir ders vermek istiyorlar"

Yarı resmi İsna adlı haber ajansına göre İsfahan bölge yargı başkanı, P﻿azar günü yaptığı açıklamada Salehi'nin "yozlaşma ve fesatlık" ile suçlandığını doğruladı ve "ciddi zararlara yol açacak yanlış bilgileri geniş çaplı bir şekilde yaydığını" söyledi.

CBC'ye konuşan Salehi'nin Londra'da yaşayan kuzeni Azadeh Babadi, rap şarkıcısının suçlu bulunmasını sağlamak için delil uydurulmasından korktuğunu söyledi.

Çok sayıda müzisyen, benzer endişeleri dile getirerek Salehi'nin isminin sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılmasını talep etti.

H﻿ichkas adlı rap şarkıcısı Twitter'da İslam Cumhuriyeti'nin, "Toomaj'ı öldürmeye çalıştığını" paylaşırken şarkıcı Mehdi Yarrahi, "Asılsız suçlamalarla, ölümden korkmayanlara bir ders vermek istiyorlar" yazdı.

Y﻿argı, şimdiye kadar ismi verilmeyen ve protestolarla bağlantılı bir şekilde gözaltına alınan altı kişinin ölüm cezasına çarptırıldığını açıkladı.

U﻿luslararası Af Örgütü'ne göre Salehi'nin yanı sıra en az 15 kişiye daha idam cezasıyla sonuçlanabilecek suçlamalar yöneltildi.

B﻿u kişilerin arasında rap şarkıcısı Saman Yasin de bulunuyor.

Bazı ünlüler ve üst düzey yetkilileri kefaletle serbest bırakıldı

Öte yandan Pazar günü İran medyası, protestolara dahil oldukları veya protestoları destekledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan bazı ünlülerin ve üst düzey yetkililerin kefaletle serbest bırakıldığını bildirdi.

Bu kişilerin arasında ünlü oyuncu Hengameh Ghaziani, aktivist ve blog yazarı Hossein Ronaghi, eski uluslararası futbolcu Voria Ghafouri ve eski milletvekili Parvaneh Salahshouri de bulunuyor.

G﻿haziani bu ayın başlarında bir videoda başörtüsünü çıkararak protestoculara destek vermişti.

B﻿enzer bir şekilde gözaltına alınan oyuncu Katayoun Riahi hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yeğeni, İran dışında yaşayan insanları hükümetlerine Tahran ile bağlarını kesmeleri için baskı yapmaya çağırdı.

A﻿ktivist olan Farideh Moradkhani çektiği bir video aracılığıyla, "Ey özgür insanlar, bizimle olun ve hükümetlerinize bu cani ve çocuk öldüren rejimi desteklemeyi bırakmalarını söyleyin" dedi.