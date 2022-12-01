Ç﻿in, kitlesel protestoların ardından Covid kısıtlamalarını gevşetme sinyalleri veriyor

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Çin hükümeti ülkede baş gösteren protestoların ardından, Covid vaka sayıları yüksek seyretmesine rağmen, uygulanan sıkı karantina politikalarını gevşetme sinyalleri veriyor.

Şanghay ve Guangzhou gibi vakaların arttığı kentlerde birçok bölge bugün kısıtlamaları kaldırdı.

Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, ülkenin "yeni bir durumla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çin'in sıfır-Covid politikasına karşı birçok kentte kitlesel protestolar görülmeye başlanmıştı.

Gösteriler geçen hafta Sincan bölgesinde bir apartmanda çıkan yangında 10 kişinin ölmesi ardından başladı.

Yetkililer herhangi bir bağlantıyı kabul etmese de birçok Çinli uzun süredir uygulanan Covid kısıtlamalarının bu ölümlerde payı olduğuna inanıyor.

Bu durum birçok şehirde günlerce süren protestolara yol açmış, ancak protestolar polisin yoğun müdahalesiyle yatışmıştı.

Guangzhou'daki kısıtlamalar, kentteki protestolardan birkaç saat sonra dün kaldırıldı.

Reuters'in haberine göre, başkent Pekin'de de hafif semptomları olan Covid vakalarının evde izole edilmesine izin verildi. Daha önce ise bazen tek pozitif vaka nedeniyle tüm apartmanın karantinaya alındığı bir yöntem izleniyordu.

Şanghay ve Çongçing gibi diğer büyük şehirlerde de bazı kurallar gevşetildi.

'﻿Ülke yeni bir durumla karşı karşıya'

Çin'in en üst düzey pandemi yetkililerinden biri olan Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, virüsün hastalığa yol açma kapasitesinin zayıfladığını söyledi.

Reuters'in haberine göre Sun Chunlan, "Omicron virüsünün patojenliğinin zayıflaması, daha fazla insanın aşılanması ve virüsü kontrol altına alma deneyiminin artması nedeniyle ülke yeni bir durumla ve salgın önleme ve kontrolünde yeni görevlerle karşı karşıya" dedi.

Yetkililer daha önce ülkenin sıkı kısıtlamalar içeren sıfır-Covid politikası sürdürmesi gerektiğini söylüyordu.

Twitter'da Komünist Parti yanlısı yorumlar yapan eski devlet medyası editörü Hu Şijin, bu hamlelerin Çin'in artık "büyük ölçekli karantinaları bir kenara bırakma eğiliminde olduğunun" işareti olarak yorumladı.

Çin son günlerde, pandemi başladığından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını kaydetti ve Çarşamba günü bu rakam 36.000 olarak açıklandı.

Ancak ülke nüfusunun 1,4 milyar olduğu dikkate alınırsa bu rakamlar hala çok düşük seviyede. Pandemi başladığından bu yana ölenlerin resmi sayısı ise 5.200'ü biraz aştı.

Covid bağlantılı ölümlerin kayda geçirilmesi konusundaki yöntem farklılıkları nedeniyle ülkeler arasında doğrudan karşılaştırma yapmak zor olsa da, ABD'de milyonda 3.000, İngiltere'de milyonda 2.400 olan can kaybı sayısı Çin'de milyonda 3'e denk geliyor.