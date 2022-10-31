Luiz Inaciao Lula da Silva: Brezilya'da 11 yıl sonra yeniden devlet başkanı seçilen eski metal işçisi ve sendika lideri

Kaynak, Reuters

31 Ekim 2022, 12:39 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Brezilya’da dün yapılan başkanlık seçiminin ikinci turu, solcu lider Luiz Inaciao Lula da Silva’nın (Lula) zaferiyle sonuçlandı. 77 yaşındaki Lula, aşırı sağcı rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu yenerek üçüncü kez başkan seçildi.

Seçimlerin 2 Ekim’de yapılan ilk turunda oyların, eski metal işçisi ve sendika lideri Lula yüzde 48,43’ünü, Bolsonaro ise yüzde 43,20’sini almıştı.

İlk turdan sonraki haftalarda iki aday arasındaki fark kapandı, ikinci turda başa baş bir mücadele yaşandı.

Latin Amerika solunun en önemli isimlerinden biri olan Lula, 2003-2011 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yaptı. Başkanlığı sırasında, Latin Amerika’nın en büyük demokrasisi olan Brezilya’da yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalarıyla öne çıktı.

Lula, yolsuzluk ve para aklama suçlamasıyla Temmuz 2017’de 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ertesi yıl cezası 12 yıla çıkarıldı ve Lula aynı yıl Nisan 2018'de cezaevine girdi.

Kamuoyu yoklamalarında birinci görünmesine rağmen 2018 seçimlerine katılamadı. Bu seçimleri Bolsonaro kazandı.

'S﻿üper zenginlere' daha fazla vergi

Lula, ülkenin en yoksul bölgesi olan kuzeydoğuda büyük bir halk desteğine sahip. Ancak gelir dağılımı adaletine yönelik sosyal programları, Covid-19 pandemisi ve Ukrayna savaşı nedeniyle geçim sıkıntısının arttığı bir dönemde Lula’ya desteği artırdı.

Lula seçim kampanyasında Amazon yağmur ormanlarındaki tahribatı geri çevirme ve iklim değişikliğine odaklanma taahhüdünde bulundu.

1 Ocak 2023’te görevi devralacak olan Lula, yeni bir mali rejim uygulayacağını söylüyor. Bu çerçevede “süper zenginlerin” ödediği vergilerin artırılması öngörülüyor.

Ancak Lula, piyasaların endişelerini gidermek için ekonomik pragmatizm uygulayacağını söylüyor. Eski devlet başkanı, büyük şirketlerin ya da kamu bankalarının özelleştirilmeyeceğini de belirtiyor.

Kaynak, RICARDO STUCKERT Fotoğraf altı yazısı, L﻿ula, Sao Paulo'da bir seçim etkinliğinde rahiplerle birlikte.

Luiz Inaciao Lula da Silva kimdir?

Luiz Inacio Lula da Silva, 27 Ekim 1945’te kuzeydoğudaki Pernambuco eyaletine bağlı Garanhuns’ta doğdu. Halihazırda Sao Paulo’da yaşayan Lula’nın biri üvey beş çocuğu var. Yakın bir zaman önce Janja adıyla bilinen üçüncü eşi Rosangela da Silva ile evlendi.

Lula 1960’lar ve 1970’lerde bir metal işçisi ve aktif bir sendikacıydı. Öncesinde bir kuru temizleme şirketinde çalıştı ve ayakkabı boyacılığı yaptı.

1980’de İşçi Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 1987 ve 1991’de Sao Paulo’dan federal meclise seçildi.

1989’da İşçi Partisi’nden ülkenin ilk işçi sınıfı adayı olarak başkanlık seçimine girdi. Dört başarısız denemeden sonra ilk kez 2002’de devlet başkanı seçildi.

2003’te yoksulluğu azaltmaya yönelik sosyal programını uygulamaya başladı. 2006’da oyların yüzde 60’ından fazlasını alarak yeniden seçildi.

2010’da İsrail’i ziyaret eden ilk devlet başkanı oldu.

Aynı yıl Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi.

2011’de gırtlak kanseri nedeniyle kemoterapi gördü.

2018’de üst düzey siyasetçilerin, hükümet yetkililerinin ve iş insanlarının suçlandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve hapse girdi. O yıl seçimlere katılması yasaklandı.

Lula, Kasım 2019’da 580 gün sonra hapisten çıktı. Mart 2021’de bir Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Lula hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu. Siyasi haklarını geri kazanan Lula, Temmuz 2022’de İşçi Partisi’nden yeniden başkanlığa aday oldu.

Luiz Inacio Lula da Silva , 24 Ekim’deki Twitter mesajında “Bolsonaro zenginler için çalışıyor. Lula ise halkın yanında ve en fazla ihtiyaç duydukları dönemde onların yaşamlarını iyileştirecek çözümler üzerinde çalışıyoruz” dedi.