F﻿enerbahçe'den Rennes karşısında bir geri dönüş daha: 3-3

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, F﻿enerbahçe

27 Ekim 2022, 21:40 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Kadıköy'de 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Grubun diğer maçında da AEK Larnaca ile Dinamo Kiev aynı skorla berabere kaldı. Tur atlamayı garantileyen ve bir gollük averaj farkıyla lider olan Fenerbahçe'nin grubu kaçıncı sırada tamamlayacağı son maçların ardından belli olacak.

K﻿arşılaşmaya takımlar şu 11'lerle çıktı:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Serdar, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro.

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer.

M﻿aça çok hızlı başlayan Rennes, 5. dakikada Gouiri'nin golüyle öne geçti. 11. dakikada Majer'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayılmadı.

Rennes, 16. dakikada Terrier ve 31. dakikada Gouiri'nin golleriyle farkı üçe çıkardı. Bazı Fenerbahçe taraftarları üçüncü gol sonrası kaleci Altay'a yoğun tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 27. dakikada Joao Pedro ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı. Sarı Lacivertliler 42. dakikada Valencia'nın kafa golüyle skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. İlk yarıda önemli gol fırsatlarından yararlanamayan isimler Fenerbahçe'de Valencia, Rennes'de ise Mejer ve Gouiri oldu.

Sarı Lacivertliler, Avrupa kupalarında Ekim 2008'den bu yana ilk kez bir iç saha maçında ilk yarıda üç gol yedi.

J﻿esus aynı dakikada dört oyuncu değiştirdi

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, F﻿enerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 60. dakikada dört değişiklik birden yaptı.

Sakatlanan Gustavo Henrique'nin yerine Alioski, İrfan Can'ın yerine Emre, Pedro'nun yerine Batshuayi, Arao'nun yerine de Zajc girdi.

Jorge Jesus son değişikliğini ise 78. dakikada Lincoln Enrique'nin yerine Arda'yı oyuna alarak yaptı.

6﻿8 ve 80. dakikalarda Batshuayi'yle gol fırsatlarını değerlendiremeyen Fenerbahçe, 82. dakikada Zajc'ın frikik golüyle farkı bire indirdi. 88. dakikada Emre'nin golüyle eşitliği yakaladı.

M﻿aç da bu skorla sona erdi.

F﻿enerbahçe, Rennes karşısında Fransa'da 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılmıştı.

G﻿rupta son maçlar 3 Kasım Perşembe günü oynanacak.

11 puana sahip iki takımdan Fenerbahçe deplasmanda 1 puanlı ve iddiası kalmayan Dinamo Kiev'le, Rennes ise sahasında 4 puana sahip, Konferans Ligi'ne kalan AEK Larnaca'yla karşılaşacak.

G﻿rubu birinci sırada bitiren takım son 16 turuna kalacak, ikinci sıradaki takım Şampiyonlar Ligi'nden elenen sekiz takımdan biriyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları 7 Kasım Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

K﻿upada son 32 turu maçları 16-23 Şubat,

Son 16 turu maçları 9-16 Mart,

Çeyrek final maçları 13-20 Nisan,

Yarı final maçları 11-18 Mayıs'ta oynanacak.

31 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finali kazanan takım kupanın da sahibi olacak.

Başakşehir, Fiorentina'ya 2-1 yenildi

Öte yandan, Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde A Grubu'ndeki 5. maçında deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

15. dakikada Aleksic'in golüyle öne geçen Başakşehir, 26 ve 61. dakikalarda Jovic'in gollerine engel olamadı.

1﻿0 puana sahip Medipol Başakşehir ve Fiorentina, tur atlamayı garantiledi.

G﻿rupta sıralama son maçların ardından belli olacak.

3﻿ Kasım Perşembe günü oynanacak son maçlarda Medipol Başakşehir sahasında Hearts'la, Fiorentina ise deplasmanda Riga'yla karşılaşacak.