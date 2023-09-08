Ahsoka: Yeni Disney dizisi 'gerçek Star Wars ne?' tartışması başlattı

Kaynak, Lucasfilm Fotoğraf altı yazısı, Yeni Star Wars mini dizisinde Ahsoka Tano karakterini Rosario Dawson canlandırıyor

24 dakika önce

Disney'in, Star Wars evreninde geçen Ahsoka serisi, eleştirmenleri böldü.

Bazı eleştirmenlere göre Star Wars dünyasında geçen mini dizi gerçek Star Wars seyircilerine hitap ediyor.

Guardian gazetesinde diziye iki yıldız verilen eleştiride ise "Tamam, sağlam temele oturuyor ama şovu hazırlayanların, Star Wars'un en büyük başarıyı hızlı ve eğlenceli olduğunda yakaladığını hatırlaması lazım" deniyor.

Empire ise diziye dört yıldız vermiş. "Ahsoka, Star Wars'un ışıklı ve karanlık ikiliğini ortadan kaldırmaya devam ediyor" diyor.

1983'de vizyona giren Jedi'ın Dönüşü sonrasında yani 6. ve 7. filmlerin arasında bir zamanda geçen dizinin baş kahramanı Ahsoka Tano, İmparatorluğun çöküşü sonrasında galaksiye yönelik yeni tehditleri soruşturuyor.

Variety yazarı Aramide Tinubu diziyi "ömür boyu Star Wars hayranı olan izleyiciler için üst düzeyde bir deneyim" diye tanımlıyor:

"Ahsoka'nın ana hattı şimdiye kadar Star Wars'da gördüğümüz şeylerden pek farklı değil ama bazı bu diziye has unsurlar da var.

"Bu yalnızca insan olmayan karakterlerin baş rolleri aldığı ilk Star Wars şovu olmakla kalmıyor aynı zamanda kadınların başını çektiği kadro, evrenin görece uzak bir köşesinden inanılmaz güçlü ve etkileyici görseller sunuyor."

Dizinin yayınlanması da kritik bir zamana denk düştü. Disney+ 2023 yılının ilk üç ayında dört milyondan fazla abone kaybetmişti.

Kaynak, Lucasfilm Fotoğraf altı yazısı, Dizide Ahsoka Tano'yu oynayan Rosario Dawson ve Sabine Wren'i oynayan Natasha Liu Bordizzo

Empire'ın dört yıldızlı değerlendirmesini yazan Dan Jolin, Ahsoka'nın diğer Star Wars uyarlamalarından biraz daha karmaşık şeyleri başarıyla işlediğini söylüyor.

Ahsoka Lucasfilm film ve televizyon şirketinin son yapımı.

Lucasfilm Disney tarafından 2012'de 4 milyar dolara satın alındıktan sonra özellikle Star Wars evreninde çok sayıda yapım sunuyor.

Diğer Star Wars uyarlamaları Andor ve Mandalorian büyük beğeni toplayan yapımlar olmuştu.

New York Times'dan Mike Hale, Ahsoka'nın Andor kadar başarılı olmadığını düşünüyor. "Star Wars meraklıları için önemli olabilir ama geri kalan bizler için bu dizi ayrıntı kalıyor" diyor.

Telegraph'dan Ed Power ise diziye çok daha iyi puan vermiş. Dört yıldız verdiği değerlendirmede "Ahsoka'da yakın zamanda izlediğimiz Star Wars ürünlerinde olmayan iki şey var. Sağlam bir hikaye ve George Lucas'ın evrenine yaratıcı bir görsel değişiklik" diyor.

Power da Rosario Dawson'un canlandırdığı baş karakteri "Soğuk, içe işleyen bakışlarıyla bir Jedi savaşçısı" ve "bir aksiyon karakterinin yeniden doğuşu" sözleriyle övmüş. Dizinin "Mandoloryan'ın verdiği hasarı tamir etmeyi vaadeden sağlam bir uzay operası" olduğunu ekliyor.

Guardian'dan Stuart Heritage da Ahsoka ile Star Wars evreninin "kötüden berbata doğru gittiği" yönünde sert bir eleştiri ortaya koyuyor.