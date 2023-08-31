İspanya kadın milli futbol takımının kalecisi: 'Zaferimizin değil o öpücüğün konuşuluyor olması hayal kırıklığı'

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17 dakika önce

İspanya milli futbol takımı, Kadınlar Dünya Kupası galibiyeti sonrası tarihi zaferiyle değil, madalya töreninde yaşanan öpücük skandalıyla gündemde. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in finalin ardından kutlamalar sırasında milli takım oyuncusu Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpmesi krize neden oldu.

Hermoso öpücüğün “rızaya dayalı” olmadığını söylerken, suçlamaları kabul etmeyen ve istifa etmeyi reddeden Rubiales'in yetkileri askıya alındı.

BBC Mundo’ya bir röportaj veren takımın 22 yaşındaki yıldız kalecisi Catalina Coll, bu skandalın milli takımın zaferine gölge düşürmesinden üzüntü duyduğunu söylüyor.

17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerde dünya şampiyonluğu bulunan Coll, aynı zamanda yaşananlar sonrası takım arkadaşı Jenni Hermoso’nın sıkı bir destekçisi.

Takımın 23 oyuncusu, hakkında soruşturma başlatılan Rubiales görevi bırakana dek ulusal takımda bir daha top koşturmayacaklarını söylüyor.

Öpücük, ülkede sadece spor dünyasında büyük tartışmaya yok açmakla kalmadı, ülkede toplumsal hatta siyasal polemikleri de tetikledi. Uluslararası basında ve sosyal medyada, gücün istismarı ve cinsiyetçilik konuları ateşli bir şekilde tartışılıyor.

İspanya hükümeti dahil tarafların istifa etmeye çağırdığı Rubiales, öpücüğün karşılıklı rızaya dayalı olduğunu savunuyor ve çağrılara kulak asmıyor.

Coll ise, “Biz futbolcuyuz ve saygı görmek istiyoruz” diyor.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in takım arkadaşınız Jenni Hermoso’yu öpmesinin dünya şampiyonluğu kutlamalarınıza gölge düşürdüğünü biliyorum ama öncelikle, sizi kutluyorum. Tarihi Dünya Kupası Finali zaferi sizin için nasıl bir deneyimdi?

Çok duygusaldı. İngiltere’yi yeneceğimizi biliyorduk. Maç sırasında her şeyin yolunda gideceğinden emindik. 13 dakikalık uzatma sanki hiç bitmeyecekmiş gibiydi, o kesin; ancak maçı böyle sonlandırmanın (1-0 galibiyetle) yaşattığı duyguyu size anlatamam.

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Dünya Kupası’nı kazandıktan sonraki birkaç haftayı nasıl geçireceğinizi hayal etmiştiniz?

Kendi evimde, Mallorca’da zaferi kutladım. Sıcak bir şekilde karşılandım. Alışverişe gidiyorsunuz ve sizi tanıyorlar; sokaklarda insanlar sizi durdurup fotoğraf çektirmek istiyor. Sonuçta bu da sizi mutlu ediyor. Tüm bunlar çok yeni çünkü kendimizi gösterdik, buradayız ve daha fazlasını istiyoruz.

Final maçını konuşalım. Biz izleyiciler olarak takımın hep kontrolü elinde tuttuğunu gözlemledik. Peki sahada durum neydi?

Maça kontrollü başladığımız doğru ama zorlandığımız ve “Gerçekten üzerimizde baskı kuruyorlar” diye düşündüğümüz anlar da oldu. Ancak en baştan net bir oyun planımız vardı ve ne yapacağımızı biliyorduk. Bunu Dünya Kupası boyunca da gösterdiğimizi düşünüyorum.

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Başınızda üçlü tacınız da var: U17 ve U19 şampiyonluklarından sonra şimdi de mutlak şampiyonluğu elde ettiniz. 22 yaşında böyle bir başarıya sahip olmak nasıl bir duygu?

Doğrusu bilmiyorum; her şey öyle hızlı gelişti ki. U17 Dünya Şampiyonluğu’nda oynadığım günler sanki dün gibi ve şimdi de milli takımdayım. Bence futbolcular ancak yaralandıklarında ya da emekli olduklarında başarılarının gerçekten farkına varıyorlar. Ben de henüz kariyerimdeki başarıların tam olarak farkında değilim.

Başka bir konudan söz açalım. Rubiales’in takım arkadaşınız Jenni Hermoso’yı öpmesinden sonraki krizden nasıl etkilendiniz?

Takımın 23 futbolcusunun bu hikayenin asıl kahramanı olmaması beni üzüyor. Sokakta sizinle konuşan insanların "Dünya Kupası zaferi için tebrikler" demek yerine, bu konudan bahsetmesi de beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bazen kutluyorlar ama yine asıl olarak bu konuyu vurguluyorlar. Yine de her şeyin çözüleceğine ve yoluna gireceğine inanıyorum.

İspanya milli takımına geri çağrılırsanız gitmemeye karar verdiniz. Bu süreç nasıl gelişti?

Birbirimizle iletişime geçtik. Yaşananların daha fazla devam edemeyeceği konusunda benzer düşüncedeydik. Sonuçta bu çok değer verdiğimiz bir takım arkadaşımızın başına geldi ve biz de, o ne karar verirse versin, yanında olmaya karar verdik.

Takıma geri dönmeniz için ne olması gerek?

Her şeyin düzelmesi gerek ve bence hepimiz bunu ümit ediyoruz. Sadece tüm bunların iyi sonlanmasını ve haklarımıza saygı gösterilmesini, bunun bir daha yaşanmamasını istiyoruz.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Jennifer Hermoso, finaldeki öpücüğün rızası dışında gerçekleştiğini söylüyor.

Takım arkadaşınız Jenni Hermoso ile konuşma şansı buldunuz. O nasıl?

Sanırım cep telefonu, aldığı mesajlarla dolu. Takımdaki herkes ne olursa olsun Jenni’nin yanında duracağını gösterdi. Hiç kolay bir durum değil ve onun için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum.

Rubiales’in davranışı sizi şaşırttı mı?

Sonuçta şaşırdığımı söyleyemem. Tabii ki davranışından hoşlanmadım. Bence herkes, hakkında hiç konuşmak istemediğimiz bir konuyu konuşuyor. Ben bu konuyu değil, Dünya Kupası’nda nasıl oynadığımız hakkında konuşmak istiyorum.

Federasyon’un yaklaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? (Bu soruya takımın temsilcisi Carlota Planas müdahale ediyor) Bu krizin nasıl sonlanmasını istersiniz?