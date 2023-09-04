Burundi U19 Hentbol Milli Takımı’nın 10 oyuncusu Belçika’ya sığınma başvurusunda bulundu

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Yusuf Özkan | Lahey

Hırvatistan’da düzenlenen Dünya Kupası'nda sahaya çıkmayarak 3 hafta önce ortadan kaybolan Burundi U19 Hentbol Milli Takımının 10 oyuncusu, Belçika’ya sığınma başvurusunda bulundu.

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanlığı, Avrupa’ya Hırvatistan vizesi ile gelen sporcuların, bu ülkenin sorumlusunda olduğunu söyledi.

Doğu Afrika ülkesi olan Burundi’nin 13 oyuncudan oluşan 19 yaş altı (U19) Hentbol Milli Takımı, 2 - 13 Ağustos tarihleri arasında Rijeka’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’na katılmak için Hırvatistan’a gitti.

Rijeka Üniversitesi kampüsünde kalan Burundi Milli Takımı’nın 10 oyuncusu, 9 Ağustos’ta Bahreyn ile oynayacakları maç öncesi cep telefonlarını kapatarak ortadan kayboldu.

Sadece 3 oyuncusu kalan Burundi, yeterli takım oluşturamadığı için 10 - 0 hükmen yenik sayıldı. Burundi takımı, Yeni Zelanda karşılaşmasına da çıkamadı.

Hırvatistan polisi, kayıp ihbarı sonrası 24 saatlik yasal sürenin ardından, hepsi de 2006 doğumlu olan 10 sporcuyu aramak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Burundi Hentbol Federasyonu Başkanı Dauphin Nikobamye durumdan büyük endişe duyduklarını belirterek, tüm oyuncuların bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Burundili hentbolcuların daha iyi bir yaşam arayışı için kaçmış olabileceğini belirten Hırvatistan polisinin bu öngörüsü doğru çıktı.

Burundili 10 sporcunun, bu hafta Belçika’da ortaya çıktığı ve bu ülkeye sığınma başvurusunda bulundukları belirlendi.

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, reşit olmayan 10 Burundili hentbolcunun sığınma başvurusu yaptığını doğruladı.

Belçika hükümeti, Avrupa’ya Hırvatistan bu ülke vizesi ile giren sporcuların, bu ülkenin sorumluluğunda olduğunu belirtiyor.

Belçika Devlet Bakanlığı sözcüsü Sieghild Lacoere, "Spor karşılaşması için verilen vizeler konusunda da durum aynı. İlk olarak Hırvatistan'a gelen Burundililerin daha sonra Belçika'ya gidip sığınma başvurusunda bulunmaları halinde, önce orada kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

Belçikalı sözcü, ilk varış ülkesi yerine kendilerine sığınma başvurusu yapılmasının, sığınma merkezine yük oluşturduğunu savunarak, bu nedenle geri dönüşü sağlamak için Hırvat makamlarıyla temasa geçeceklerini söyledi.

Ancak bu durum sadece 18 yaşından büyük sığınmacıları kapsıyor.

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, çocuklu ailelere yer açılması amacıyla, bekar erkeklerin sığınma başvurularının geçici bir süre askıya alınmasına karar vermişti.

Belçika medyasına göre, hepsi de 17 yaşında olan refakatçisiz Burundili hentbolcular, resmi olarak çocuk statüsünde oldukları için barınma hakları bulunuyor.

Hırvatistan bu yıl 1 Ocak'tan itibaren Schengen bölgesine dahil edildi. Bu nedenle bu ülkeye gelen kişiler, AB içinde sınır kontrolü engeline takılmadan seyahat edebiliyor. Belçika hükümeti, Hırvatistan’ın “gevşek bir sığınma politikası izlediğinden” yakınıyor.

Hırvatistan’ın komşusu Sırbistan da Burundi vatandaşlarından vize istemiyor.

Bu nedenle geçen yıl yaklaşık bin 500 Burundi vatandaşının Sırbistan üzerinden Belçika’ya gelerek sığınma başvurusu yaptığı açıklandı.

Türk folklor ekibi de topluca iltica etmişti

Sporcuların daha iyi bir yaşam umuduyla toplu halde iltica başvurusunda bulunmaları, yeni bir şey değil.

Eritre Futbol Milli Takımı’nın 7 oyuncusu, 2019 yılında Uganda’da ortadan kaybolarak, sığınma talebinde bulundu.

Aynı yıl CONCACAF Uluslar Ligi'nde Kanada Milli Takımı ile karşılaşan Küba Milli Takımı’nın 5 futbolcusu da maçtan sonra bu ülkeye iltica başvurusu yaptı.

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği de, toplu sığınma başvurusu konusunda ilk akla gelen kuruluşlardan biri.