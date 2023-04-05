İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi yoğun bakıma kaldırıldı

Kaynak, Reuters

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Roma

5 Nisan 2023, 19:26 +03 Güncelleme bir saat önce

İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

86 yaşındaki Berlusconi’nin Milano’daki San Raffaele Hastanesi’nde kardiyoloji bölümünde yoğun bakımda olduğu bildiriliyor.

Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya’nın yöneticilerinden, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, eski başbakanın daha önce geçirdiği bir enfeksiyonla ilgili bir sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Tajani, Berlusconi’nin bilincinin açık olduğunu, konuşabildiğini açıkladı.

Silvio Berlusconi geçen hafta da San Raffaele Hastanesi’nde üç gün tedavi gördükten sonra 30 Mart’ta taburcu edilmişti.

Geçen haftaki hastane tedavisinin kontrol amaçlı olduğu açıklanmıştı.

İtalya basınındaki haberlere göre Berlusconi solunum sorununa yol açan bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Berlusconi ailesine ait olan Mediaset grubunun haber sitesi Tgcom24, eski başbakanın geçen ay sonunda Covid sonrası etkilerin de yol açtığı solunum güçlüğünü nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, bugün de bu sorunun yeniden ortaya çıktığını yazdı.

Haberde, bu sorunun akciğer ve damar sisteminde yorgunluğa yol açtığı, zatürreye benzer semptomlar gösterdiği belirtildi.

"Hayatımın en tehlikeli sınavıydı"

2016’da bir kalp ameliyatı olan Berlusconi 2020’de de Covid 19 geçirmişti.

Ağır geçirdiği bu Covid deneyimini "hayatımın en tehlikeli sınavıydı" diye anlatmıştı.

İlk kez 1994’te başbakanlık koltuğuna oturan Berlusconi’nin 4. ve son başbakanlığı 2011’de borç krizi yaşanırken istifa etmesiyle sona ermişti.

Siyasetin dışında medya ve spor da dahil birçok alanda aktif olan Berlusconi ailesi İtalya’nın en zenginleri arasında.

Silvio Berlusconi, İtalyan siyasetine liderlik ettiği sürenin uzunluğunun yanı sıra bu süre boyunca adının karıştığı skandallar ve davalarla da özel bir yere sahip.

“Bunga bunga” diye anılan partilerle ilgili fuhuş ve rüşvet gibi suçlamalarla birden çok davada yargılanan eski başbakan, 2013’te vergi dolandırıcılığından mahkum edilmiş ve Senato’dan azledilmişti.

Berlusconi ancak Ekim 2022 seçimlerinde tekrar aday olabilmiş ve Senato’ya geri dönmüştü.

Silvio Berlusconi’nin boşanmayla sonuçlanan 2 evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor.