Luis Rubiales'ın Jenni Hermoso'yu öpmesi, İspanya'da toplumsal tsunamiye neden oldu

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Yazan, Guillem Balague

Unvan, BBC Sport

29 dakika önce

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in İspanyol milli futbolcu Jenni Hermoso’yu kupa seremonisinde dudaklarından öpmesi, ardından yükselen tepki, teknik kadrodaki istifalar… BBC Sport’un İspanyol futbol uzmanı Guillem Balague, spor ve İspanya toplumu için çalkantılı geçen haftaya dair düşüncelerini paylaştı.

Bu, İspanya’nın kendi MeToo (#BenDe) hareketine dair bir mesele.

Aynı zamanda kadın futbolunu ele alınış biçimine ve elit bir kuruluş olan İspanya Futbol Federasyonu’nun tepesindeki sistemik kör noktalara herkesin dikkatini çekme fırsatı.

Jenni Hermoso'yu sadece kadın oyuncular değil, belki umulduğu kadar olmasa da erkek oyuncular da destekliyor.

Bu futbol dünyasında büyük bir fırtınaya neden oldu. Toplumsal bir tsunamiye dönüştü. Nerede olursanız olun, herkesin bundan bahsettiği bir ortam var. İspanya'da her günün bir numaralı haberi.

Bu, gerçeklikten tamamen kopmuş görünen Luis Rubiales adlı bir adamın hikayesi. Uzun süredir görünüşte aynı dünya görüşüne sahip destekçileri tarafından takip edilen ve etrafı bu insanlarla dolu olan bir adam.

Ancak bu etkili grup şimdi bir azınlığa dönüştü.

Bu konuda sergiledikleri muhalefet, birçok insanı şüpheye düşürdü.

Kadın milli takımının teknik ekibi istifa etti. Ancak özellikle, dikkat çekici bir şekilde, dün Rubiales konuşurken yanında duran kadın milli takımı teknik direktörü Jorge Vilda istifa etmedi.

Bunun İspanyol halkı tarafından fark edilmediğini söylemek mümkün değil.

Oyuncuların sadece Rubiales'in gitmesini değil, federasyon üyelerinin de gitmesini istediğini hatırlatmakta fayda var. Dünyayı fetheden bu kadınlar, söz konusu durumu, saygı ve eşitliği elde etme misyonlarının önünde duran herkesi kenara çekme fırsatı olarak görüyor.

Birçok insan için bu mesele, ayrımcılığın kadınlara karşı nasıl işlediğiyle ilgili. Bu sadece bir kişi tarafından değil, bir sistem tarafından yapılan bir şey.

Ve bu bölümde İspanya’da mücadele hatlarının nasıl çizildiği görülüyor.

Bu, en üst düzeyde yürütülen bir mücadele.

Başbakan Pedro Sánchez kendini bir feminist olarak ilan etmekten çekinmiyor. Dolaştığım İspanyol spor gruplarında, insanlar hükümetin müdahale etmeleri gerektiğini, harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bunun ötesinde, İspanya kamuoyunun dünya basınında manşetlere çıkan bu olaydan dersler çıkarması gerektiği düşüncesi de var.

Bazıları, bir hafta önce tarihi bir Dünya Kupası zaferi kutlandığını ancak bunun hızla dağıldığını söylüyor. Başarı, suçlama, hesap sorma ve meydan okumanın yer aldığı bir kasırga.

Ancak her taraftan insanların hemfikir olduğu bir konu var: Bu, İspanya için son dönemdeki en önemli haftalardan biri.

Pek çokları için daha iyi bir konumda olmak için iyi bir fırsat. Diğerleri için de kendi gördüklerince durumu düzeltme şansı.

Rubiales'in ne kadar etkili olduğunu mübalağa etmek zor. Onun meydan okuması, bu etki altında kendini güvende hissetmiş olabileceğini gösteriyor.

Ancak ona karşı olan sesler arttı, önce Jenni Hermoso ve diğer oyuncularla başladı. Ardından teknik ekibe, erkek futboluna ve gazetelere sıçradı. Şimdi, bu neredeyse İspanya’da her sofrada konuşulan bir konu haline geldi.