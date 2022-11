DP Genel Başkanı Uysal: Erdoğan ve mahiyeti kaybetmişlik sendromu içerisinde, Altılı Masa'nın ittifakla göstereceği her aday kazanır

Altılı Masa’nın 28 Kasım’daki toplantısına ev sahipliği yapacak olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidara yakın, en iyimser anketlerde bile “Erdoğan’a oy vermem” diyenlerin oranının yüzde 55 olduğunu söyledi. BBC Türkçe’ye konuşan Uysal, “Altılı Masa’nın ittifakla göstereceği her cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanacağını" savundu.

'Erdoğan, Türkiye’nin demografisine yenildi'

Sadece BTP özelinde değil, bundan sonra genişlemeye her türlü kapalı olunacak. Partiler ayrı ayrı işbirliği yapabilir mi?

Olabilir, siyasi partiler bireysel olarak düşünebilir. Türkiye’nin toplumsal, tarihsel berraklaşacağı bir süreç var önümüzde. Her farklı fikrin partileştiği, her şahsi kavganın partileştiği bir düzen var. Yani çok sağlıklı işlemeyen bir partiler düzeni var. Aslında Türkiye’nin asıl problemlerinin sıklet merkezinin bulunduğu yer, işlemeyen demokratik parti düzenimiz. Yani vekalet alanla vekalet veren ilişkisinin zaten kurulamayışı. Ve bu konjonktürde kurulan da pek çok siyasi parti var…

'Altılı Masa’nın göstereceği her adayın kazanacağı kanaatindeyim'

Bu açıdan kamuoyunun beklentisi ister istemez aday üzerinden değerlendiriyor ama ben muhalefetin en önemli gücünün adayla beraber bir kadroyu koyabilme yeteneği olduğu kanaatindeyim. Bu ülkenin insan kaynağı problemi yok. O noktada insanımızın beklentisini karşılayacak, Türkiye’nin, dış politikasından milli güvenliğine, terörle mücadelesinden ekonomiye olmak üzere her sahada güven verecek yönetecek bir kadroyu ortaya koyacak. O yüzden Demokrat Parti olarak ısrarla ifade ediyorum; Adayıyla, kadrosuyla bir paket programı seçmenimizin önüne koyabileceğimiz kanaatindeyim.

Kati suretle iktidarın bile en lehine çıktığını varsaydığı kamuoyu yoklamalarındaki araştırmalara biz de bakıyoruz. “Asla Erdoğan’a oy vermem” diyen, en iyimser anketlerde bile yüzde 55’ler gösterilirken, bu noktada ben Altılı Masa’nın ortak iradeyle göstereceği her adayın kazanacağı kanaatindeyim.

Bu çizdiğimiz çerçevede içinde Altılı Masa’nın ortak iradeyle göstereceği her adayın, bu seçimin galibi olacağını kuvvetle ifade ediyorum her yerde. Bu da şahsi siyasi angajmanla ifade edilecek değil. Elbette iyinin düşmanı daha iyidir. Hem parlamento, hem de cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması için hangi strateji, hangi öncelik, hangi çerçevede hangi kadrolarla tüm siyasi partilerin bir simülasyonu, değerlendirmesi var. Yeri zamanı geldiğinde açıklanır.

'Masanın dağılma ihtimalini görmüyorum'

Altılı Masa’nın kılavuzu, Türk milletinin beklentileri. Bir koridora girildi, bu noktada birtakım beklentiler vardı ve o beklentileri daha yükseğe çıkardı Altılı Masa. O yüzden her birimiz demokrasiyi, kurallar teamüller ayrı zamanda sorumluluk rejimi olarak değerlendiriyoruz. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Tabii bunlar siyasetin magazini içinde de değerlendirilebilir. İktidarı savunmayı iş edinmiş kimi gazeteler, televizyonlar her akşam, her sabah Altılı Masa’nın adayıyla ilgili olarak, CHP’nin kendi iç işleyişinden, belediye başkanlarından başlayarak, bunları sakız haline getirerek değerlendirmeler yapıyorlar. Oysa Türkiye, dört nala felakete gidiyor. Ama ben hiçbir şekilde masanın dağılma ihtimalini görmüyorum.