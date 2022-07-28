İngiltere'de sendikalar İşçi Partisi'nin grevcilerle dayanışan ulaştırma sözcüsünü görevden almasına öfkeli

Fotoğraf altı yazısı, İşçi Partisi'nin görevden alınan ulaştırma sözcüsü Sam Tarry

44 dakika önce

İngiltere'de sendikalar, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın, grevdeki demiryolu işçilerini ziyaret eden Ulaştırma Sözcüsü Sam Tarry'yi görevden almasına tepki gösterdi.

1 milyon üyeli Unite sendikasının başkanı Sharon Graham "İşçi Partisi sıradan çalışan insanlardan giderek daha uzaklaşıyor" dedi.

600 bini aşkın üyesi olan GMB Sendikası'nın genel sekreteri Gary Smith Twitter mesajında İşçi Partisi'nin "kendi kalesine gol attığını" söyledi. Smith, "Gelecek seçimler bir kuşağın gördüğü en korkunç hayat pahalılığı koşullarında yapılacak ve kamuoyu işçilerden yana" diye konuştu.

Tarry'nin de daha önce üyesi olduğu TSSA Ulaştırma Sendikası ise "İşçi Partisi, 7 milyon sendika üyesini kendisinden uzaklaştırarak seçim kazanacağını zannediyorsa hayal görüyor" açıklamasıyla ana muhalefet partisine tepki gösterdi.

Sam Tarry, Starmer'ın, parti sözcülerine grevcilerle dayanışmadan kaçınma talimatı vermesine rağmen Londra'daki Euston tren istasyonu önündeki grev gözcülerini ziyaret etmişti.

Tarry "Grevci işçilerle dayanışma içinde olduğumu göstermek istedim" demişti.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada ise partinin "daima çalışanların hak ve ücret mücadelelerinin yanında olduğu" ama Tarry'nin grevcilerle dayanıştığı için değil "izin almadan medyada göründüğü için" görevden alındığı belirtildi:

"Alternatif hükümet olarak kolektif sorumluluk konusundaki her türlü ihlali gayet ciddiye alıyoruz ve Sam Tarry da bu nedenle sözcülük görevinden alındı."

Partinin sol kanadından tepkiler

İşçi Partisi'nin Tarry'yi görevden alma kararına, partinin sol kanadındaki Diane Abbot, John McDonnell, Rachel Maskell, Mick Whitley ve Kim Johnson gibi bir çok milletvekili de karşı çıktı.

BBC Radyosu'na konuşan Diane Abbot, kamuoyunun İşçi Partisi'ni, grevdeki RMT ulaştırma sendikasının ve çalışanların yanında görmek istediğini söyledi.

Partinin eski lideri Jeremy Corbyn'i desteklediği bilinen Sam Tarry, görevden alındıktan sonra kendisine 2,5 yıldır görev veren Starmer'a teşekkür etti fakat grevcileri ziyaret ettiği için görevden alınmasının "utanç verici" olduğunu kaydetti.

Tarry daha sonra BBC'ye yaptığı açıklamada, partinin ulaştırma sözcüsü olarak hem grevdeki işçilerle hem de kamu taşımacılığından yararlanan halkla dayanışma gösterdiğini söyledi. Tarry, "İşçi Partisi'nin her milletvekili ve her üyesinin, grevci işçilere desteği tam" dedi.

İngiltere'de, demiryolu işçilerini temsilen İşçi Partisi'nin kurucu unsurlarından RMT Sendikası ile partiyle organik bağı olmayan TSSA sendikasının demiryolu şirketi Network Rail ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca grev kararı alınmıştı.

Dün ülke çapında 40 bin demiryolu işçisi ücret, çalışma ve emeklilik koşullarını protesto etmek amacıyla greve çıkmış ve ulaşım önemli ölçüde kesintiye uğramıştı.

İşçi Partisi grev kararını resmen desteklememiş ancak görüşmelere müdahil olması gerektığını söyleyerek hükümeti eleştirmişti.

Sendikaların öfkesinin maliyeti

Iain Watson, BBC Siyaset Muhabiri

Keir Starmer, her ne kadar Tarry'yi parti disiplinini tesis etmek için görevden aldığını söylese de, bu adımın siyasi bir maliyeti var.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'a yakın bir siyasetçi olan Sam Tarry, grevde olan TSSA demiryolu sendikasının eski bir üyesi ve sendika şu anda Keir Starmer'ın liderliğini sorguluyor.

Ayrıca bu adımın mali bir faturası da olabilir.

Partiye en çok fon sağlayan sendika olan Unite'ın lideri, Keir Starmer'ı sendika üyelerine hakaret etmekle suçluyor.

İşçi Partisi'nin gelecek seçimlerde hangi bölgeden kimi aday göstereceği konusundaki ön seçimler yapılıyor.

Bu şekilde görevden alınması, Tarry'nin, partide sol kanat seçmenden önemli ölçüde destek almasıyla sonuçlanabilir.