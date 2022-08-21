Somali'de Eş Şebab otel bastı: En az 12 ölü

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Somali güvenlik güçleri otel çevresinde devriye geziyor

49 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da El Kaide bağlantılı Eş Şebap örgütünün 30 saat süren otel baskınında çoğu sivil en az 12 kişinin öldüğü açıklandı.

Yerel basın ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini duyurdu.

Cuma günü Hayat Hotel'e giren örgüt militanları, etrafa rast gele ateş açarak otel müşterilerini rehin aldı.

Reuters'a bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, militanların bomba yüklü araçlarla otele girdiklerini söyledi.

AFP'ye konuşan bir yetkili, güvenlik güçlerinin baskını sona erdirdiğini açıkladı. BBC bu bilgiyi henüz bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Başka bir yetkili de oteli basan militanların güvenlik güçlerince öldürüldüğünü aktardı ancak örgüt bazı üyelerinin kaçtığını duyurdu.

Otelin hükümet çalışanlarının buluşmalarında sıklıkla kullandığı bir otel olduğu biliniyor.

Baskında otel büyük ölçüde hasar aldı. Olay yerinden gelen görüntülerde otelin çatısında patlamalar olduğu ve dumanlar çıktığı görülüyor.

Militanların otelin girişindeki merdivenleri patlattığı, bu nedenle güvenlik güçlerinin baskının ilk saatlerine otelin giriş katlarına ulaşamadığı da gelen bilgiler arasında.

Mogadişu'da yaralıların götürüldüğü hastanenin müdürü AFP'ye verdiği bilgide en az 40 kişinin otel baskınında ve yakındalardaki başka bir havan topu saldırısında aldıkları yaralardan dolayı tedavi altında olduğunu aktardı.

El Kaide bağlantılı İslami cihatçı örgüt Eş Şebap Somali'de 10 yıldan uzun süredir federal hükümete karşı saldırılar düzenliyor.

Örgüt orta ve güney Somali'nin büyük kısmını kontrol altında tutuyor. Ancak son yıllarda hükümetin kontrolündeki başka yerlerde de etkisini artırdı.

Son haftalarda örgüt, Somali-Etiyopya sınırında da saldırılar düzenledi.

Mogadişu'daki saldırı ise Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şey Mahmud'un Mayıs ayında seçilmesinden bu yana başkentteki ilk Eş Şebap saldırısı.