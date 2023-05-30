YSK genel seçimin kesin sonuçlarını açıkladı: Milletvekilleri Cuma günü yemin ederek görevlerine başlayacak

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



30 Mayıs 2023, 14:32 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdiklerini açıkladı. Resmi sonuçların açıklanmasıyla milletvekillerinin yemin ederek göreve başlama tarihi de kesinleşti. Buna göre 28. Dönem milletvekilleri, Cuma günü TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevlerine başlayacak.

Meclis'teki sandalye dağılımı şöyle oluştu:

HÜDA PAR'dan dört, DSP'den bir isim AKP listelerinden milletvekili seçilmişti.

CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10’ar, Demokrat Parti 3 milletvekili çıkardı. Yeni Meclis'in açılması sonrası, 38 milletvekili, seçildikleri CHP'den partilerine dönecek. Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül de CHP listesinden Erzincan milletvekili seçilmişti.

HDP adayları ise seçime Yeşil Sol Parti (YSP) listelerinden girmişti.

TBMM Genel Kurulu 2 Haziran Cuma günü saat 14.00’de toplanacak.

İlk birleşimi, “en yaşlı üye” sıfatını taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “geçici başkan” olarak yönetecek.

Bu nedenle Genel Kurul’da ilk yemini de Bahçeli edecek. Bahçeli’nin ardından milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla yemin edecek.

Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul’da geleneksel olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Anayasa ve içtüzüğe uygun etmeyenlerin yeminleri tekrarlatılacak.

Anayasa gereği milletvekilleri şu şekilde yemin edecek:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Yemin töreninin ardından, TBMM Başkanlığı seçimi için 5 günlük süreç başlayacak.

Meclis başkanlığına aday olmak isteyenler başvurularını 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirecek.

Genel Kurul, beş gün içinde kendiliğinden toplanarak, başkanlık seçimine geçilecek.

Başkanlık seçimi için ilk iki turda iki çoğunluk oyu aranacak.

Her iki turda da bu çoğunluğa ulaşılamazsa, Genel Kurul’da üye tam sayısının salt çoğunluğunu, yani 301 milletvekilinin oyunu alan isim TBMM Başkanı seçilecek.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin sandalye sayılarına göre TBMM Başkanlık Divanı’nın oluşumunun ardından da Meclis komisyonlarının oluşması için süreç başlayacak.

YSK’nın cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını da bu hafta açıklaması bekleniyor.

Resmi sonuçların açıklanmasından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de Meclis’te yemin edip göreve başlama süreci işleyecek.