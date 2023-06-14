Yeni ekonomi yönetimi altında faiz ve dolar ne olur?

14 Haziran 2023, 19:36 +03 Güncelleme 53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonominin başına geçirmesinden sonra, birkaç yıldır sürdürdüğü düşük faiz politikasından vazgeçip vazgeçmeyeceği, Şimşek'in ekonomi yönetiminde ne kadar özgür olabileceği Türkiye gündeminde.

Merkez Bankası başkanlığına uluslararası bir kariyere sahip Hafize Gaye Erkan’ın atanması, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ortodoks para politikası çerçevesinde faiz artışlarına gideceği inancını güçlendirdi.

Öte yandan Mart 2021’den beri düşük faiz politikası yürüten eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlığına getirilmiş olması piyasalarda bazı soru işaretleri yarattı.

Bu durum ister istemez Hafize Gaye Erkan’a ne kadar bağımsız hareket alanı verileceği sorusunu gündeme getirdi.

Ancak son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in atacağı adımları kabullendiğini söyledi.

Tüm bu faktörlerin ışığında, Türkiye ekonomisinin yönünü Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin ve altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, BBC Türkçe için değerlendirdi.

Video & Haber: Esra Yalçınalp