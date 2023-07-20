Hindistan: Manipur'da süren etnik çatışmalarda iki kadının çıplak şekilde sokaklarda sürüklenmesi ve geç gözaltılar tepkilere yol açtı

Kaynak, Getty Images

Yazan, Cherylann Mollan

Unvan, BBC News

Bildirdiği yer Mumbai

20 Temmuz 2023, 13:34 +03 Güncelleme 11 dakika önce

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Yaklaşık iki aydır etnik çatışmaların yoğunlaştığı Hindistan'ın Manipur eyaletinde iki kadının kalabalık bir grup tarafından çıplak bir şekilde sokaklarda sürüklendiğini gösteren bir video son günlerde ülkede öfkeye yol açtı.

Kuzeydoğudaki Manipur eyaletinde Mayıs ayından bu yana Meitei ve Kuki toplulukları arasında etnik çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şimdiye kadar 130 kişinin hayatını kaybettiği, 60 bin kişinin ise göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Polis yetkilileri, iki kadına yönelik saldırının 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini söylüyor.

Ancak saldırının videosu sosyal medyada viral olunca soruşturulması eleştirilere neden oldu.

Polis, olaya ilişkin toplu tecavüz soruşturması başlatıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını ve gözaltıların yakında artacağını belirtti.

Bugün muson mevsimi gündemiyle mecliste bir araya gelen milletvekilleri, Manipur'da yaşanan olayın tartışılmasını talep etti.

Başbakan Narendra Modi olayın "Hindistan'ı utandırdığını" ve "hiçbir suçlunun bağışlanmayacağını" söyledi.

Manipur'da iki ay önce başlayan çatışmalara ilişkin ilk kez konuşan Modi sözlerine şöyle devam etti:

"Millete temin ederim ki hukuk tüm gücüyle bu mücadeleyi sürdürecektir. Manipur'un kızlarının başına gelenler asla affedilemez."

Hindistan Baş Yargıcı DY Chandrachud ise saldırının "kabul edilemez" olduğunu ve mahkemenin "videodan derinden rahatsız olduğunu" söyledi.

Hükümetin sanıklar hakkında atılan adımlara ilişkin mahkemeye bilgi vermesini talep eden Chandrachud, "Eğer bunu yapmazsanız biz harekete geçeceğiz" dedi.

Hükümet, tüm sosyal medya şirketlerinin videoyu platformlarından silmelerini talep etti.

Çarşamba günü sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan video, iki kadının bir grup erkek tarafından çıplak bir şekilde sürüklendiğini ve ardından bir tarlaya atıldığını gösteriyor.

Toplu tecavüz iddiası

Yerli Kabile Liderleri Forumu (ITLF) tarafından yapılan açıklamada Kuki-Zo topluluğundan iki kadına karşı zulmün Kangpokpi bölgesindeki bir köyde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca kadınların toplu tecavüze uğradığı iddia edildi.

ITLF, "Kadınlara yönelik toplu tecavüz, köyün yakılmasından ve biri orta yaşlı, diğeri genç iki erkeğin çete tarafından dövülerek öldürülmesinden sonra meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Kadın ve Çocuk Bakanı Smriti Irani, olayı "düpedüz insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Muhalefet liderleri de hükümetteki Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) Manipur'daki şiddeti bastırmak için yeterince çaba göstermemekle eleştirdi.

Kongre partisi lideri Priyanka Gandhi Vadra, "Manipurlu kadınlara yönelik cinsel şiddet görüntülerinin yürek burktuğunu" söyledi.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal da olayı kınadı ve "Hindistan toplumunda bu tür iğrenç davranışlara müsamaha gösterilemez” dedi.

İlk gözaltılar olaydan 78 gün sonra

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den bildiren BBC muhabiri Geeta Pandey yaşanan olayı şöyle yorumluyor:

Kadın bedeninin isyan ve çatışmalar sırasında bir savaş alanı haline getirildiği, tecavüz ve cinsel saldırının kadınları cezalandırmak için şiddet aracı olarak kullanıldığı bilinen bir gerçek.

Manipur'da bir grup erkek tarafından taciz edilirken çırılçıplak soyulup sürüklenen Kuki anne ve kıza yönelik cinsel saldırı da bunun bir örneği.

Ağlayan, acı içinde yüzünü buruşturan ve saldırganlara merhamet göstermeleri için yalvaran kadınların görüntülerini izlemek son derece rahatsız edici.

İlk gözaltıların, olayın polise ihbar edilmesine rağmen 78 gün sonra gerçekleşmesi ise yönetime ilişkin soru işaretlerine yol açıyor.

Üstelik videodaki erkeklerin kimliği kolayca anlaşılıyor.

Buna rağmen videonun paylaşılmasıyla Hindistan'da yaşanan büyük öfke, dikkatleri bu korkunç suça yöneltmeyi başardı.

Ayrıca, devletin hayatta kalanları teselli etmek yönündeki başarısızlığıyla ilgili sorular gündeme geldi ve Modi sonunda etnik şiddetle ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Şiddet olaylarıyla parçalanan Manipur halkına, özellikle de azınlıktaki Kuki topluluğuna güven vermek için yetkililer bu korkunç saldırının faillerine karşı hızla harekete geçmeli.

Modern Hindistan'da bu olmamalı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Manipur'daki olaylar yüzünden yüzlerce kişi göç etmek zorunda kaldı

Uttar Pradeş eyaletinde eskiden polis yetkilisi olan Vikram Singh, "utanç verici" olayın polis ve yönetim hakkında ciddi soruları gündeme getirdiğini söylüyor.

Faillerin yanı sıra olay ile ilişkisi olan polislerin de cezalandırılması gerektiğini söyleyen Singh, "Hindistan gibi bir ülkede hiçbir yönetim kadınlara bu şekilde davranıldığında hiçbir şey yapamayacak kadar aciz değil" diyor.

"Kadın bedenine uygulanan şiddet çoğu zaman gizleniyor"

Hindistan ve çevresinde geçmişte yaşanan çok sayıda çatışma ve şiddet olayında kadınların bedenlerine benzer şekillerde şiddet uygulandığına ancak bu olayların bazen tamamen gizlendiğine dikkat çekiliyor.

Örneğin Hindistan'ın 1947'de bölünmesi, 1971 Bangladeş bağımsızlık savaşı, 1984'te Sih karşıtı ayaklanmalar, Sri Lanka'daki iç savaş, 2002 Gujarat ayaklanmaları gibi olaylar sırasında çok sayıda cinsel şiddet ve toplu tecavüz olayı ihbar edildi.

Bazı olaylarda vahşetin boyutu bazen yıllar sonra ortaya çıktı.

Mağdurların tanıklıkları, bu tür suçları işleyenlerin genellikle "ötekiden" intikam almak istediğine, bunun için bir topluluğun "şerefi" olarak görülen kadın bedenini hedef aldığına işaret ediyor.

Geçmişte Hindistan ordusu ve diğer güvenlik güçleri de cinsel şiddet olaylarıyla suçlandı.

Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde eskiden öğretim görevlisi olarak çalışan Anuradha Chenoy, "Kadınların bedenlerine uygulanan şiddet için ödedikleri bedel çoğu zaman gizli tutuluyor. Kadın hareketi yıllardır buna dikkat çekse de bu eğilim devam ediyor" diyor.

Hindistan'da mağdurlar, aileleri ve toplum tarafından dışlanmaktan korktukları için çoğu zaman cinsel şiddet olaylarını bildirmiyor.

Ancak Avukat Warisha Farasat, bunun her zaman utançtan kaynaklanmadığını söylüyor.