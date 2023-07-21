CIA Başkanı: Putin hala Wagner'in patronundan intikam almak isteyebilir

Kaynak, Reuters

21 Temmuz 2023, 07:24 +03 Güncelleme 39 dakika önce

CIA Başkanı William Burns, Rusya lideri Vladimir Putin’in, paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeni Progojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.

Prigojin ve Wagner savaşçıları Haziran sonunda kısa süren bir silahlı isyan girişiminde bulunmuştu.

Burns, bu isyanın Putin’in inşa ettiği iktidar sistemindeki önemli zayıflıkları sergilediğini belirtti.

Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan CIA Başkanı, Rus liderin hala Prigojin’den intikam almak isteyebileceğini vurguladı.

CIA Başkanı “Şu anda gördüğümüz çok karmaşık bir dans” dedi. Burns ayrıca Putin’in Progojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığını ekledi.

CIA Başkanı, Putin’in intikam almak için bekleyebileceğini de söyledi ve şöyle evam etti:

“Putin genel olarak intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri. Benim deneyimime göre Putin tam bir intikam havarisi ve Prigojin daha fazla cezadan kurtulabilirse şaşırırım.”

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, William Burns, CIA'in isyanı önceden bildiğini doğruladı.

ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde Wagner’in patronunun zehirlenme riski olduğunu söylemiş ve “Onun yerinde olsam ne yediğime dikkat eder, gözüm menümde olurdu” demişti.

Burns de benzer ifadeler kullandı ve “Prigojin’in yerinde olsaydım, yemeklerimi önceden tadan kişiyi kovmazdım” dedi.