A﻿zerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bir araya geldi

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13 dakika önce

Azerbaycan ve Ermenistan’ın dışişleri bakanları Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan, New York’ta bugün başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları öncesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da katılımıyla bir araya geldi.

Son çatışmaların ardından iki ülke arasında yapılan üst düzey ilk görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak “İki ülke arasındaki gerilimin bir an önce sona erdirilmesi için Blinken’ın ev sahipliğinde bu toplantının organize edildiğini” duyurdu:

“İki bakan bundan sonra atılacak adımları görüştü. Blinken, bu ay sona ermeden iki bakanın yeniden bir araya gelmesi çağrısında bulundu.”

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde geçen hafta yaşanan çatışmalarda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların ardından A﻿BD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'a bir ziyarette bulundu ve burada çatışmalardan Azerbaycan’ı sorumlu tuttu.

Pelosi’nin açıklamalarının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan pek de alışılmış olmayan şekilde sert bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada, “Pelosi’nin ziyaretinin Kafkaslar’da barışı tehlikeye attığı” ifadeleri yer aldı:

“Azerbaycan’a yönelik hiçbir ispatı olmayan ve adil olmayan bu suçlamalar kabul edilemez. Bu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleştirme çabalarına ciddi bir darbedir.”

Bu gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le bir telefon görüşmesi yapmış; Bakü’yü “Ateşkese uymaları, askeri birlikleri çekmeleri ve iki ülke arasındaki tüm anlaşmazlıkları barışçıl müzakerelerle çözmeleri” konusunda uyarmıştı.