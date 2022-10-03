Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre ‘her 10 futbolcudan biri kendi liglerindeki maçlara bahis oynuyor'

49 dakika önce

Yusuf Özkan, Lahey

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Hollanda Sözleşmeli Futbolcular Derneği (VVCS) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki profesyonel futbolcuların yüzde 11'i, kendi liglerindeki maçlar için bahis oynuyor.

Toplu sözleşme de dahil, profesyonel futbolcuların haklarını savunan VVCS, ülke genelindeki sözleşmeli oyuncular arasında bir bahis araştırması yaptı.

Derneğin araştırmasına katılan 217 oyuncunun yarıya yakını, ara sıra futbol maçları için bahis oynadıklarını söyledi. Bunlardan yüzde 11'i, kendi oynadıkları liglerdeki maçlar için de bahis kuponu doldurduğunu belirtti.

VVCS'ye göre, kendi liglerindeki maçlara bahis oynayan oyuncuların yüzde 13'ü bunu başka birinin hesabı üzerinden yapıyor. Ancak oyuncuların büyük çoğunluğu kendi adlarıyla bahis oynuyor.

VVCS Başkanı Yevgeny Levchenko, profesyonel oyuncuların kumarla ilgili kuralların farkında olmadığını söylüyor.

Futbolcular derneğine göre, profesyonel futbolcular, küçük miktarlarda bahis oynuyor. Ortalama bahis miktarı ayda 100 euroyu geçmiyor.

Derneğin araştırmasına göre, futbol maçlarına bahis oynamanın yanı sıra, internet üzerindeki sanal kumarhaneleri ziyaret etmek de, Hollandalı futbolcular arasında oldukça yaygın.

Profesyonel futbolcular, bu davranışlarının sorunlu olduğunu düşünüyor.

VVCS, spor bahisleri veya kumar bağımlılığı hakkında soruları olan futbolcular için bir yardım hattı oluşturdu. Örgüt, kumar sorunu olan futbolculara da yardım etmek istiyor.

Hollanda Futbol Federasyonu'na (KNVB) göre, profesyonel futbolcuların kendi liglerindeki maçlar için bahis oynaması kesinlikle yasak.

Federasyon, "Futbolun bütünlüğünü korumak, aynı zamanda etki, taraflılık ve önyargı görünümünü önlemek için 'kendi' müsabakalarında maçlara bahis oynamak açıkça cezalandırılabilir" diyor.

Federasyona göre, araştırma sonuçları, futbolcuların istenmeyen kumar davranışlarına ilişkin tüm sinyallerin kumar endüstrisinden ve Finansal İstihbarat Birimi'nden (FIU) alınmış olması açısından önemli.

Ancak federasyon, bu konuda kendilerine yeterince bilgi verilmemesinde yakınıyor. KNVB, bu konudaki endişesini Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'na da iletti.

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Kamu yayıncısı NOS'a göre, futbolcuların kendi liglerindeki maçlara bahis oynamaları nedeniyle için cezalandırılması pek rastlanan bir durum değildi.

ADO Den Haag ve Sparta Rotterdam takımlarında forma giyen Helmond Spor'un defans oyuncusu Tom Beugelsdijk, kendi oynadığı maçta "sarı kart göreceği" üzerine bahis oynadığının belirlenmesi üzerine 5 maç ceza aldı.

AZ takımı oyuncusu Jordy Clasie de, Hollanda 1. Ligi maçlarına bahis oynadığı gerekçesiyle bir süre sahalardan uzaklaştırıldı.

Hollanda medyası, araştırmayı yapan VVCS'nin, ülkenin en büyük kumarhanesi Holland Casino ve bahis şirketi Unibet tarafından finansal olarak desteklenmesinin de dikkat çekici olduğuna işaret ediyor.

Hollanda'da geçen yıl Ekim ayından itibaren internet üzerinden bahis ve kumar oynanması yasal hale getirildi. Ancak şikeyi önlemek amacıyla maçlar sırasında canlı bahis oynamak yasak.

Hollanda 1. Ligi'ndeki (Eredivisie) kulüplerin sponsorları arasında en az 1 bahis şirketi bulunuyor.

Hollanda hükümeti, geçen yaz eski futbolcular ve ünlü simaların bahis şirketi ve kumar reklamlarında oynamasını yasakladı.