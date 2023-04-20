Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edildi

Kaynak, THODEX

20 Nisan 2023, 09:13 +03 Güncelleme 14 dakika önce

Binlerce kişinin dolandırıldığı kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye iade edildi. Arnavutluk'ta Interpol yetkilileri tarafından teslim alınan Özer, Türkiye'ye götürülüyor.

20 Nisan 2021'de 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçan Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edilmiş, kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos 2021'de Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı.

Türkiye Özer'in iadesini istemiş, yerel mahkeme talebi reddetmişti.

Daha sonra Arnavutluk Yüksek Mahkemesi de Özer'in iadesini onaylamıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de Thodex hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex'in 400 bin lira sermaye ile sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu belirtildi.

İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedildi.

MASAK raporuna göre sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildi, bunun önemli bir kısmı sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildi.