Irak'ta düğünde çıkan yangında en az 100 kişi öldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yangın sonrası bölgedeki hastane önünde büyük kalabalık toplandı

14 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde Ninova vilayetinin Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Gelin ve damadın da ölenler arasında olduğu bildiriliyor.

Fransız haber ajansı AFP, Irak haber ajansı INA'ya dayandırarak yangında 150 kişinin de yaralandığını aktardı.

Kürt haber ajansı Rudaw ise Musul Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ahmed Hamdani'nin yaralı sayısını 500 olarak duyurduğunu bildirdi.

Yerel saatle 22:45 civarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde düğün salonunun tavanından yanan bazı parçalar döküldüğü görülüyor. Yangın sonrasına ait olduğu iddia edilen görüntülerdeyse salonun küle döndüğü görülüyor ancak bu görüntüler henüz BBC tarafından teyit edilemedi.

Irak sivil savunma yetkilileri Nina haber ajansına yaptıkları açıklamada binadaki "yanıcı panellerin" yangının çıkışında etkili olmuş olabileceğini belirtti.

Yetkililer "Binada ucuz ve aşırı yanıcı malzemelerin kullanımı sonucu salonun bazı bölümleri yangının başlamasından dakikalar sonra yıkıldı" açıklamasını yaptı.

Rudaw'a konuşan Ninova Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Sadi Hamad, düğün salonunda en az 800 kişinin bulunduğunu söyledi.