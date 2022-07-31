Çin ve ABD gerilimi: Pelosi'nin programında Tayvan yer almadı

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27 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin gerilim yaratan Tayvan ziyareti söylentisi, resmi programın ortaya çıkması ile şimdilik rafa kalkmışa benziyor.

Pelosi’nin Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya’yı kapsayan turunda Tayvan yer almadı.

Çin Pazartesi günü böylesi bir ziyaretin “ciddi sonuçları olacağı” uyarısında bulunmuştu. Konu ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping arasındaki video konferans görüşmede de gündeme geldi.

Tayvan’ı 25 yıldır Amerikalı üst düzey bir yetkili ziyaret etmiyor.

82 yalındaki Pelosi ziyaret ile ilgili paylaşımında, bu turun “Amerika’nın bölgedeki müttefiklere ve dostlara sarsılmaz desteğinin teyidi anlamına geldiğini” kaydetti.

Pelosi Haziran başında Tayvan’a olan desteği göstermenin önemli olduğunu savunan bir açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı Biden ise Pentagon’un bu ziyaretin iyi bir fikir olmayacağına ilişkin tespitini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Biden yönetiminin de 82 yaşındaki Pelosi'yi Tayvan'ı ziyaret etmekten vazgeçirmeye çalıştığı aktarılıyordu.

Çin Tayvan’ı ayrı bir ülke olarak tanımıyor ve kendi parçası olarak görüyor.

Pelosi neden Tayvan’a gitmek istiyordu ?

ABD kamuoyunda ve Kongre’de Tayvan’a güçlü bir destek var.

35 yıldan uzun süredir Kongre’de yer alan Pelosi, Çin’e eleştirel tavırlarıyla biliniyor.

Bugüne kadar Pekin’in insan haklarını çiğnemesini eleştirdi, demokrasi yanlısı protestocularla buluştu, 1989’daki katliamı anmak için Tiananmen Meydanı’nı ziyaret etti.

Pelosi’nin planı adayı Nisan ayında ziyaret etmekti. Fakat Covid testi pozitif çıkınca bu ziyareti ertelemek zorunda kaldı.