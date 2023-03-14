İtalya, artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu suçladı

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



58 dakika önce

İtalya hükümeti, ülkeye son aylarda deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısının artmasında Rus paralı asker grubu Wagner’in rol oynadığını öne sürdü.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, Kremlin bağlantılı grubun ‘’bazı Afrika ülkelerinde sahip olduğu nüfuzu kullanarak’’ bir hibrit savaş stratejisi yürüttüğünü iddia etti.

Crosetto Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ‘’Afrika kıyılarından yola çıkan göç olgusunda katlanarak yaşanan artışın kayda değer ölçüde, Rusya’nın paralı askerleri Wagner tümeninin yürüttüğü hibrit savaş stratejisinin bir parçası olduğunu da söylemek mümkün’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de benzer yönde bir açıklamayla ‘’çok sayıda göçmenin Wagner grubu tarafından kontrol edilen bölgelerden geldiğini’’ söyledi. Tajani, ‘’Göçmenleri İtalya'ya itme girişimi olmadığını umarım'' dedi.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2023 başından bu yana ülkeye deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 20 bini aştı. Bu sayı hem 2021, hem de 2022 yıllarının aynı dönemlerinde ise 6 bin civarındaydı.

NATO’ya destek çağrısı

Kuzey Afrika kıyılarından Avrupa’ya doğru denize açılan göçmen teknelerinin ilk duraklarından olan İtalya, göçün idaresi için Avrupa Birliği çapında daha fazla iş birliği çağrısı yapıyor.

Savunma Bakanı Crosetto da, müttefiklerini dayanışmaya çağırdı: ‘’Nasıl ki AB, NATO ve Batı siber saldırıların Ukrayna’daki çatışmanın başlattığı küresel ihtilafın bir parçası olduğunu anladıysa, bugün Güney Avrupa cephesinin de giderek daha tehlikeli hale geldiğini anlamaları yerinde olacaktır.’’

Bakan, ‘’kontrolsüz ve sürekli göçün’’ İtalya gibi ülkelerin jeostratejik tercihleri nedeniyle misilleme yolu haline geldiğini savundu. ‘’Atlantik İttifakı, kolektif seçimlerden kaynaklanan problemler de paylaşılırsa güçlenir. (Bazı devletler tarafından göç ‘musluklarını’ açmak gibi) misillemelere en çok maruz kalan ülkeler yalnız bırakılırsa çatırdama riski taşır’’ dedi.

Wagner hangi ülkelerde mevcut?

Savunma Bakanı da, Dışişleri Bakanı da Wagner grubunu itham ettikleri açıklamalarında ülke adı vermedi. Ancak İtalya’ya Afrika kıyılarından gelen göçmen tekneleri ağırlıkla Libya’dan denize açılıyor.

İtalya hükümetinden Wagner’e yönelik bu suçlamanın ardından Ansa haber ajansı bu grubun Ukrayna dışında, Ortadoğu ve Afrika’daki faaliyetleriyle ilgili detaylı bir haber yayımladı. Bu habere göre Wagner grubunun General Halife Hafter’e destek için Libya’nın doğusundaki Sirenayka'da bulunduğu bildiriliyor.

Grubun Suriye, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan’da da varlık gösterdiği belirtiliyor.

Öte yandan İtalya hükümetinin üst kademelerinden gelen suçlamalara Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin’den yalanlama geldi.