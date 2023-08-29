Irak'ta IŞİD'in 2016'daki bombalı saldırısının faili 3 kişi idam edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Saldırının yapıldığı yerde, hayatını kaybedenleri ananlar, 10 Temmuz 2016

bir saat önce

Irak'ta 2016'da 300'den fazla kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıya karışmakla suçlu bulunan üç kişi idam edildi.

Başkent Bağdat'ta çoğunlukla Şiilerin yaşadığı Karrada bölgesinde bir alışveriş merkezi yanında, Ramazan ayına denk gelen 3 Temmuz 2016 günü bomba yüklü TIR'la saldırı düzenlenmişti.

IŞİD'in üstlendiği saldırı, ABD öncülüğünde 2003'te başlayan işgalin ardından ülkede yapılan ve en fazla ölüme yol açan saldırı olarak kayıtlara geçti.

IŞİD'in ülkede kontrol ettiği toprak kalmasa da hala aktif olduğu biliniyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin makamından yapılan açıklamada infazların Pazar ve Pazartesi günleri gerçekleştirildiği belirtildi ancak idam edilen faillerin isimleri verilmedi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir hükümet yetkilisi ise saldırının arkasındaki IŞİD militanı Ghazwan al-Zawbaee'nin de asılan kişiler arasında olduğunu söyledi. Al-Zawbaee 2021 yılında yakalanmıştı.

Başbakan, idam edilen faillerin ailelerine gönderilen bilgilendirme notunda "terör saldırısında rol oynadığı belirlenen üç kilit isim adil şekilde idamla cezalandırıldı" ifadelerini kullandı.

Çoğu can kaybı, bombanın patlamasının ardından alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle olmuştu.

Saldırı sonrası Irak İçişleri Bakanı Muhammed Ghabban istifa etmişti.

IŞİD, en güçlü olduğu 2010'lu yıllarda bir dönem, Irak'ın doğusundan Suriye'nin batısına uzanan 88 bin kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı toprakları kontrol ediyordu.

Örgüt 2017'de Irak'ta, 2019'da da Suriye'de yenilgiye uğratıldı ancak iki ülkede de hala binlerce militanının bulunduğu tahmin ediliyor.