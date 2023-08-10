Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı; yeni AFAD Başkanı Okay Memiş oldu

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11 Ağustos 2023, 00:27 +03 Güncelleme 35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan yeni atama kararlarıyla çok sayıda bakanlıkta üst düzey görevlendirmeler yapıldı.

Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü olarak atandı.

Edirne Valisi olarak atanan Yunus Sezer’den boşalan AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü’ne ise Erkin Yılmaz getirildi.

Karadağlı, DT Genel Müdürlüğü koltuğunu Ağustos 2018 tarihinde göreve başlayan Mustafa Kurt’tan devralacak.

Birçok sinema ve tiyatro projesinde yer alan Karadağlı, 2021 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zuhal' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile yaşadığı tartışmayla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Yalçın'ın konuşması sırasında ödülü vermek için arkasında bekleyen Karadağlı'nın saatine bakması, çeşitli mimikleri ve Yalçın'ın konuşması devam ederken araya girip kendisine ödülünü vermesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Yalçın, yönetmenine teşekkür ederken ödül verilince "Kim verdi ödülü? 'Sus' mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Karadağlı ise "Rica ederim. Ödülünüzle birlikte konuşun diye, kaldırın böyle ve zafer konuşmanızı öyle yapın" karşılığını vermişti.

Yalçın, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyerek sözlerini bitirmişti.

Karadağ, uzun yıllar yayımlanan TV dizi Çocuklar Duymasın ile geniş kitlelerce tanındı.

Kaynak, Erzurum Valiliği Fotoğraf altı yazısı, Okay Memiş

Yeni AFAD Başkanı olan Okay Memiş, son olarak Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.

2018'de Erzurum'daki görevine atanan Memiş, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra 2016-2018 yılları arasında da Gümüşhane Valisi olarak çalıştı.

Karadağlı ve Memiş dışındaki bazı üst düzey atamalar şöyle: