Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nin Atatürk heykeli dikme talebi reddedildi

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Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin cumhuriyetin 100. yılı için üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi.