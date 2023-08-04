Sosyal medya ünlüsü Andrew Tate'in Romanya'daki ev hapsi kaldırıldı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Tristan (solda) ve Andrew Tate, ev hapsi kalkmış olsa da Romanya başkenti ve yakın çevresinden ayrılamayacaklar

40 dakika önce

Romanya'da tecavüz ve insan kaçakçılığı ile suçlanan sosyal medya ünlüsü Andrew Tate hakkındaki ev hapsi kararı, sürmekte olan mahkemesi süresince kaldırıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında ev hapsine alınan Andrew ve kardeşi Tristan hakkındaki iddianame Haziran ayında yayınlanmış, iki kardeş de suçlamaları reddetmişlerdi.

Yeni karara göre artık ev hapsinde tutulmayacak Tate kardeşler yaşadıkları Bükreş ve çevreleyen Ilfov bölgesinden ayrılamayacaklar.

Kardeşler taşındıkları takdirde yeni adreslerini polise bildirmekle yükümlü olacak.

Sanıkların ayrıca birlikte suçlandıkları iki Romanya vatandaşı, tanıklar, mağdur olduklarını söyleyen kişiler ve aileleriyle de görüşmesi yasak.

Bu kurallardan herhangi birini ihlal etmeleri halinde ya ev hapsine geri dönecek ya da tutuklanacaklar.

Önümüzdeki iki ay boyunca bu kurallara uyup uymadıkları bir yargıç tarafından kontrol edilecek.

İki kardeş ilk olarak geçen Aralık ayında evlerinde gözaltına alınmışlar ve üç ay sonra da ev hapsine geçirilmişlerdi.

Haklarındaki iddianamede Tate kardeşlerin iki Romanyalı kadın işbirlikçileri ile birlikte 2021 yılında, Romanya, ABD ve İngiltere'yi de kapsayan insan kaçakçılığı işlerine girmek üzere bir suç şebekesi oluşturdukları söyleniyor.

İddianamede, Tateler tarafından sahte aşk ve evlilik vaadleriyle kandırıldıklarını söyleyen yedi kişinin de isimleri geçiyor.

Britanya ve ABD çifte vatandaşı bir kikboksçu olan Andrew Tate, 2016 yılında, bir kadına saldırıyor göründüğü bir videonun ortaya çıkması üzerine, Biri Sizi Gözetliyor İngiltere şovundan atılmıştı.