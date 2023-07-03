Fransa'daki isyanlara dair paylaşımların hangileri gerçeği yansıtmıyor?

Kaynak, Getty Images

Yazan, BBC Verify

Unvan, BBC Doğrulama Servisi

3 Temmuz 2023, 07:01 +03 Güncelleme 41 dakika önce

Fransa’da 17 yaşındaki Nahel M.’nin öldürülmesinin ardından protestolarla eş zamanlı olarak sosyal medyada sahte haberler de yayıldı.

BBC’nin doğrulama servisi BBC Verify, hangi paylaşımların sahte haberler veya görseller içerdiğini inceledi.

Film karesi

Bir grup genç erkeğin bir polis aracını sürdüğü ve aracın penceresinden sarkan bir kişinin elinde silah tuttuğu bir fotoğraf, Twitter’da “Fransa, günün fotoğrafı” mesajıyla paylaşıldı.

Fotoğraf altı yazısı, Bu fotoğraf aslında bir filmden alınmış

2 Temmuz günü paylaşılan ve kısa süre içinde 1,7 milyon görüntülenmeye ulaşan bu paylaşımdaki fotoğraf, güncel isyanlara değil bir Fransız filmine ait.

2022’de vizyona giren bu film, bir Fransız banliyösündeki isyanı anlatıyor.

Kaynak, YouTube Fotoğraf altı yazısı, Athena adlı filmden kareler daha önce de sosyal medyada paylaşılmıştı

Bu paylaşımı yapan kişi, binlerce retweetin ardından bu fotoğrafın “temsili olduğunu” söyledi.

Daha sonra ise paylaşımını tamamen sildi.

Başka bir film karesi

Çok katlı bir otoparktan araçların aşağı atıldığı bir video da “Fransa’da neler oluyor böyle…” mesajıyla paylaşıldı.

Oysa bu paylaşım da Fransa’daki protestolara ait değildi.

BBC Verify bu videodan bazı kareleri internette arattı ve Temmuz 2016’da yapılan bir paylaşıma ulaştı.

Bu paylaşımda, görüntülerin Fast and Furious 8 (Hızlı ve Öfkeli 8) adlı filmin setinde çekildiği yazıyordu.

Film ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland kentinde çekilmişti.

BBC bu otoparkın Prospect Caddesi’nde olduğunu tespit etti.

Görüntülerdeki arabalar ve otoparkın dış cephesi, 2017’de vizyona giren filmdeki sahnelerle de uyuşuyor.

Eski keskin nişancı videosu

Son günlerde sıklıkla paylaşılan bir diğer video da kapüşonlu bir adamın bir çatıda bir tüfek tuttuğu bir videoydu.

Bir kullanıcı bunu “Bir isyancı polisten çaldığı tüfekle keskin nişancı pozisyonu aldı” mesajıyla paylaşırken bir diğeri de tüfeğin bir polis aracından çalındığını öne sürdü.

Bir Telegram kullanıcı ise “yağmacılar keskin nişancı koruması altında” diye yazdı.

Bu video da çok sayıda platformda yüz binlerce defa görüntülendi.

Fakat BBC Verify’ın araştırması, bu videonun eski olduğunu ortaya koydu.

Bu videoyu içeren bir Tweet, 13 Mart 2022’de paylaşılmıştı.

Videonun nerede çekildiğini veya tüfeğin gerçek olup olmadığını teyit edemedik.