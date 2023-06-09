Trump, geçen yıl evinde bulunan gizli belgelerle ilgili ifade vermeye çağrıldı

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45 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, görevinin bitmesinin ardından bazı gizli belgeleri elinde bulundurduğuna yönelik iddialarla ilgili iddianame hazırlandı. Trump, Salı günü federal mahkemeye ifade vermeye çağrıldı.

Hazırlanan iddianamenin detayları henüz basınla paylaşılmadı. Ancak bunun, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Trump'ın Florida'daki evinde bulunarak el konulan yaklaşık 100 gizli belgeyle ilgili olduğu bildiriliyor.

Truth Social adlı sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, avukatları aracılığıyla, Salı günü Miami'de mahkemeye ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

Trump, "Bunun eski bir ABD Başkanı'nın başına gelebileceğini asla düşünmezdim. Bu Amerika Birleşik Devletleri için kara bir gün" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın bu adımının, 2024'teki seçimlerde kendisinin önüne geçmek için atıldığını ileri süren Trump, anketlerde önde olduğunu da iddia etti.

CNN'e konuşan avukatlarından James Trusty, Trump'ın Salı günü ifade vermeye gideceğini doğruladı.

Trump, resmi belgeleri kullanma biçimiyle ilgili ikinci kez suçlanıyor.

ABD'de Başkan dahil yetkililerin, gizli belgeleri onaylanmamış, güvenli olmayan yerlerde tutması yasaya aykırı.

ABD Başkanları ilgili yasa gereği, görev süreleri boyunca yazdıkları tüm mektupları, görevleriyle ilgili resmi belgeleri ve elektronik posta yazışmalarını Ulusal Arşiv Dairesi'ne göndermek zorunda.

Bulunan belgelerin içerikleri ise net değil. Ancak bazılarının içeriklerinin açıklanması halinde, ulusal güvenliğe zarar verebilecek nitelikte olduğu belirtiliyor.

Washington Post gazetesi ise el konan belgeler arasında, ismi verilmeyen bir yabancı devletin nükleer silahlar da dahil savunma kapasitesine ilişkin çok gizli bir dosya bulunduğu yolunda bir haber yayımlamıştı.

Söz konusu iddialar, geçtiğimiz Ağustos ayında Trump'ın Florida eyaletinde Mar-a-Lago bölgesindeki evine FBI'ın baskın düzenlemesiyle kamuoyuna yansımıştı.

Trump'ın konutunda yaklaşık 11 bin belge bulunmuş, bunlardan 100 kadarının gizli nitelikte olduğu kaydedilmişti.

Trump'ın yasa dışı şekilde başkanlık döneminden kalma birçok belgeyi de yırttığı iddia edilmişti.